В субботу, 29-го июля, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся львовский «Рух» и луганская «Заря». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Украина», начало в 15:00.

Выступления «желто-черных» в прошлом сезоне не оставили о себе хорошего впечатления, но команда все равно сумела сохранить место в «элите». Однако «Рух» провел откровенно слабую кампанию, по итогу которой может надеяться исключительно на собственных воспитанников, которые в юношеском футболе выступают на наивысшем уровне. «Заря» тем временем потеряла Патрика ван Леувена, но Ненад Лалатович обещает стать не менее интересным наставником во главе все также проблемного в плане финансов коллектива.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.