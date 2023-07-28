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Чемпионат Украины
Рух Львов
29.07.2023 15:00 - : -
Заря
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Украина. Премьер лига
28 июля 2023, 23:00 | Обновлено 28 июля 2023, 23:15
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Рух – Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура Украинской Премьер-лиги

28 июля 2023, 23:00 | Обновлено 28 июля 2023, 23:15
50
0
Рух – Заря. Текстовая трансляция матча
ФК Заря

В субботу, 29-го июля, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся львовский «Рух» и луганская «Заря». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Украина», начало в 15:00.

Выступления «желто-черных» в прошлом сезоне не оставили о себе хорошего впечатления, но команда все равно сумела сохранить место в «элите». Однако «Рух» провел откровенно слабую кампанию, по итогу которой может надеяться исключительно на собственных воспитанников, которые в юношеском футболе выступают на наивысшем уровне. «Заря» тем временем потеряла Патрика ван Леувена, но Ненад Лалатович обещает стать не менее интересным наставником во главе все также проблемного в плане финансов коллектива.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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