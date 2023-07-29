Рух в матче первого тура нового сезона УПЛ сумел обыграть Зарю со счетом 2:1. При этом хозяевам пришлось отыгрываться, а решающий гол был забит на 89-й минуте.

Рух - Заря 0:1. Гол Русина

Рух - Заря 1:1. Гол Рунича

Рух - Заря 2:1. Гол Климчука