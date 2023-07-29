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  4. Рух – Заря – 2:1. Бронзовый призер начал с поражения. Видео голов и обзор
Чемпионат Украины
Рух Львов
29.07.2023 15:00 – FT 2 : 1
Заря
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Украина. Премьер лига
29 июля 2023, 18:11 | Обновлено 29 июля 2023, 18:36
405
0

Рух – Заря – 2:1. Бронзовый призер начал с поражения. Видео голов и обзор

Львовская команда начала с победы

29 июля 2023, 18:11 | Обновлено 29 июля 2023, 18:36
405
0
Рух – Заря – 2:1. Бронзовый призер начал с поражения. Видео голов и обзор
ФК Рух

Рух в матче первого тура нового сезона УПЛ сумел обыграть Зарю со счетом 2:1. При этом хозяевам пришлось отыгрываться, а решающий гол был забит на 89-й минуте.

Рух - Заря 0:1. Гол Русина

Рух - Заря 1:1. Гол Рунича

Рух - Заря 2:1. Гол Климчука

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Юрий Климчук (Рух Львов).
84’
Джордан (Заря) получает красную карточку.
67’
ГОЛ ! Мяч забил Василий Рунич (Рух Львов).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Назарий Русин (Заря).
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Рух Львов Заря Луганск видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу Рух - Заря Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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