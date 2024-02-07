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Лига наций
07 февраля 2024, 08:50 | Обновлено 07 февраля 2024, 09:30
3950
7

Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В

Церемония жеребьевки пройдет 8 февраля в 19:00 в Париже

07 февраля 2024, 08:50 | Обновлено 07 февраля 2024, 09:30
3950
7
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
Getty Images/Global Images Ukraine

8 февраля 2024 года в 19:00 по киевскому времени в Париже состоится жеребьевка Лиги наций 2024/25.

В дивизионах А, В и С будет выступать по 16 сборных, а в дивизионе D – 6 команд.

Корзины сформированы в соответствии с рейтингом сборных по итогам Лиги наций 2022/23. Единственная из всех членов УЕФА команда – россия – снова к соревнованиям не допущена.

Сборная Украины попала во вторую корзину Лиги В и получит по одному сопернику из первой, третьей и четвертой корзин.

Возможные соперники сборной Украины

🔹 Из корзины 1 соперником Украины станет: Австрия, Чехия, Англия или Уэльс

🔹 Из корзины 3 у сине-желтых варианты: Словения, Ирландия, Албания, Черногория

🔹 Из корзины 4 оппонентом команды будет: Грузия, Греция, Турция, Казахстан

Лига наций 2024/25

Посев участников Лиги А

  • Корзина 1: Испания, Хорватия, Италия, Нидерланды
  • Корзина 2: Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия
  • Корзина 3: Швейцария, Германия, Польша, Франция
  • Корзина 4: Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия

Посев участников Лиги В

  • Корзина 1: Австрия, Чехия, Англия, Уэльс
  • Корзина 2: Финляндия, Украина, Исландия, Норвегия
  • Корзина 3: Словения, Ирландия, Албания, Черногория
  • Корзина 4: Грузия, Греция, Турция, Казахстан

Посев участников Лиги С

  • Корзина 1: Румыния, Швеция, Армения, Люксембург
  • Корзина 2: Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова.
  • Корзина 3: Северная Македония, Словакия, Северная Ирландия, Кипр
  • Корзина 4: Беларусь, Литва / Гибралтар, Эстония, Латвия

Посев участников Лиги D

  • Корзина 1: Литва / Гибралтар, Молдова
  • Корзина 2: Мальта, Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн

В дивизионах А, В и С участники разделены на четыре группы по четыре команды. В дивизионе D будут две группы по три сборных.

Победители групп Лиги А и команды, занявшие вторые места, примут участие в четвертьфинальных матчах ЛН дома и на выезде, а победители этих противостояний квалифицируются в финал четырех. Сборные, которые займут последние места в своих квартетах, перейдут в дивизион В.

Команды, занявшие первые места в группах дивизионов В, С и D, поднимутся соответственно в дивизионы А, В и С. Сборные, которые займут последние места в дивизионе В, перейдут в дивизион С. Две худшие сборные дивизиона С перейдут в дивизион D.

Команды, которые займут третье место в группах Лиги А и третье – в Лиге В, сыграют в плей-офф за повышение/понижение дома и на выезде против команд, которые займут вторые места в группах Лиги В и вторые – в группах Лиги С соответственно.

Календарь матчей Лиги наций

  • 1-й тур: 5–7 сентября 2024 года
  • 2-й тур: 8–10 сентября 2024 года
  • 3-й тур: 10–12 октября 2024 года
  • 4-й тур: 13–15 октября 2024 года
  • 5-й тур: 14–16 ноября 2024 года
  • 6-й тур: 17–19 ноября 2024 года
  • Плей-офф: 17–25 марта 2025 года
  • Финал четырех: 2–10 июня 2025 года

Путевки на ЧМ-2026 – через Лигу наций

Отбор в ЧМ-2026 в европейской зоне, где будут разыгрывать 16 путевок, продлится с марта 2025 по март 2026 года и состоит из двух раундов.

1-й раунд: 12 групп по пять или по четыре сборные будут играть в период с марта по ноябрь 2025 года по традиционной групповой системе. 12 победителей групп получат прямые путевки в финальную стадию.

12 команд, занявших вторые места, и четыре лучших победителя групп Лиги наций УЕФА 2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе европейской квалификации, примут участие в стыковых мини-турнирах.

2-й раунд: стыковые мини-турниры в марте 2026 года будут состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов. 16 участников разобьют на четыре пути плей-офф. Четыре победителя получат путевки на ЧМ-2026.

Корзины посева для жеребьевки Лиги наций

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Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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дмитрий маринич
Чехія, Україна, Чорногорія, Грузія- найлегший,Англія, Україна,Словенія, Туреччина- найгірший
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+1
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Ярослав 999
казали що південноамериканські команди теж будуть грати в лн
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0
umnuy2
израиль и босния в группе А мы в группе В.Но мы фавориты с этими командами на плей-офф ЧЕ.Мутная какая-то эта Лига наций 
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0
NoMad
Англiя, Албанiя i Туреччина це буде джекпот.
Або Уельс, Словенiя, Казахстан - найлегша груша
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0
Sheva19
Австрия Албания и Грузия це группа мечты 
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-1
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