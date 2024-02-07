Мудрик просил Челси отпустить его в аренду в январе. Известна реакция клуба

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик делал запрос в свой клуб, чтобы уйти в аренду в январе. Об этом сообщает издание FootballTransfers.

По информации источника, такая просьба 23-летнего футболиста была вызвана желанием набрать игровую форму. Однако руководство «синих» ответило, что вариант с арендой пока невозможен.

В этом сезоне Михаил Мудрик провел 25 матчей за «Челси», отметившись 4 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

Ранее сам Михаил Мудрик рассказал, что зимой с его представителем контактировала мюнхенская «Бавария».