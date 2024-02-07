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  4. Мудрик просил Челси отпустить его в аренду в январе. Известна реакция клуба
Англия
07 февраля 2024, 17:17 |
2815
6

Мудрик просил Челси отпустить его в аренду в январе. Известна реакция клуба

Руководство «синих» ответило, что это невозможно

07 февраля 2024, 17:17 |
2815
6
Мудрик просил Челси отпустить его в аренду в январе. Известна реакция клуба
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик делал запрос в свой клуб, чтобы уйти в аренду в январе. Об этом сообщает издание FootballTransfers.

По информации источника, такая просьба 23-летнего футболиста была вызвана желанием набрать игровую форму. Однако руководство «синих» ответило, что вариант с арендой пока невозможен.

В этом сезоне Михаил Мудрик провел 25 матчей за «Челси», отметившись 4 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

Ранее сам Михаил Мудрик рассказал, что зимой с его представителем контактировала мюнхенская «Бавария».

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Михаил Мудрик Челси трансферы трансферы АПЛ аренда игрока
Источник FootballTransfers
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Комментарии 6
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SuperMario
Ну если реально просил,то видать мозги все таки есть и понимание ситуации..
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0
Александр
Понятно что челси он не нужен но отдать в аренду невозможно .Какой клуб может платить особенно из шипа или Италии зарплату 150 тысяч фунтов в неделю.Такое лидеры Ювентуса или Интера получают за месяц 
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-2
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