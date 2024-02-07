Скауты топ-клуба Италии следят за защитником киевского Динамо

В течение последних месяцев скаутская служба римской «Ромы» следит за украинским защитником киевского «Динамо» Константином Вивчаренко, сообщает итальянское издание Tuttomercatoweb.

По информации источника, на 21-летнего футболиста есть еще 2 претендента: турецкие «Фенербахче» и «Бешикташ». Стамбульские гранды пытаются подписать игрока прямо сейчас, ведь трансферное окно в Турции закрывается 9 февраля.

В этом сезоне Константин Вивчаренко провел 5 матчей за «Динамо», отыграв всего 186 минут. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что нападающим «Динамо» Владиславом Ванатом интересуется итальянский «Наполи».