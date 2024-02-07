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Италия
07 февраля 2024, 20:16 |
1199
2

Скауты топ-клуба Италии следят за защитником киевского Динамо

Константин Вивчаренко может стать игроком «Ромы»

07 февраля 2024, 20:16 |
1199
2
Скауты топ-клуба Италии следят за защитником киевского Динамо
ФК Динамо Киев. Константин Вивчаренко

В течение последних месяцев скаутская служба римской «Ромы» следит за украинским защитником киевского «Динамо» Константином Вивчаренко, сообщает итальянское издание Tuttomercatoweb.

По информации источника, на 21-летнего футболиста есть еще 2 претендента: турецкие «Фенербахче» и «Бешикташ». Стамбульские гранды пытаются подписать игрока прямо сейчас, ведь трансферное окно в Турции закрывается 9 февраля.

В этом сезоне Константин Вивчаренко провел 5 матчей за «Динамо», отыграв всего 186 минут. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что нападающим «Динамо» Владиславом Ванатом интересуется итальянский «Наполи».

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Константин Вивчаренко Рома Рим Динамо Киев Фенербахче Бешикташ трансферы трансферы Серии A трансферы УПЛ чемпионат Турции по футболу
Источник Tuttomercatoweb
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