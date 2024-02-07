Скауты топ-клуба Италии следят за защитником киевского Динамо
Константин Вивчаренко может стать игроком «Ромы»
В течение последних месяцев скаутская служба римской «Ромы» следит за украинским защитником киевского «Динамо» Константином Вивчаренко, сообщает итальянское издание Tuttomercatoweb.
По информации источника, на 21-летнего футболиста есть еще 2 претендента: турецкие «Фенербахче» и «Бешикташ». Стамбульские гранды пытаются подписать игрока прямо сейчас, ведь трансферное окно в Турции закрывается 9 февраля.
В этом сезоне Константин Вивчаренко провел 5 матчей за «Динамо», отыграв всего 186 минут. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.5 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что нападающим «Динамо» Владиславом Ванатом интересуется итальянский «Наполи».
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