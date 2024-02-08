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Кубок Испании
Атлетико Мадрид
07.02.2024 22:30 – FT 0 : 1
Атлетик Бильбао
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Испания
08 февраля 2024, 00:30 | Обновлено 08 февраля 2024, 01:25
238
0

Атлетико против Атлетика. Мадрид уступил Бильбао в первом полуфинале Кубка

Ответный матч полуфинального раунда Кубка Испании пройдет 29 февраля

08 февраля 2024, 00:30 | Обновлено 08 февраля 2024, 01:25
238
0
Атлетико против Атлетика. Мадрид уступил Бильбао в первом полуфинале Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Беренгер

В среду, 7 января, состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встретились «Атлетико» Мадрид и «Атлетик» Бильбао.

Хозяева стадиона «Ванда Метрополитано» уступили сопернику со счетом 0:1. Единственный в матче гол забил Алекс Беренгер на 25-й минуте с пенальти.

Ответный матч полуфинального раунда Кубка Испании пройдет 29 февраля в Бильбао.

В другом полуфинале идет противостояние Мальорки и Реала Сосьедад, первая игра 7 февраля завершилась мирно (0:0), и все решится в Сан-Себастьяне.

Кубок Испании. 1/2 финала. Первый матч

Атлетико Мадрид – Атлетик Бильбао – 0:1

Гол: Алекс Беренгер, 25 (пен)

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Беренгер, 25 мин (пен)

Фотогалерея

События матча

25’
ГОЛ ! С пенальти забил Алекс Беренгер (Атлетик Бильбао).
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Источник Sport.ua
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