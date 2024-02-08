Атлетико против Атлетика. Мадрид уступил Бильбао в первом полуфинале Кубка
Ответный матч полуфинального раунда Кубка Испании пройдет 29 февраля
В среду, 7 января, состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встретились «Атлетико» Мадрид и «Атлетик» Бильбао.
Хозяева стадиона «Ванда Метрополитано» уступили сопернику со счетом 0:1. Единственный в матче гол забил Алекс Беренгер на 25-й минуте с пенальти.
Ответный матч полуфинального раунда Кубка Испании пройдет 29 февраля в Бильбао.
В другом полуфинале идет противостояние Мальорки и Реала Сосьедад, первая игра 7 февраля завершилась мирно (0:0), и все решится в Сан-Себастьяне.
Кубок Испании. 1/2 финала. Первый матч
Атлетико Мадрид – Атлетик Бильбао – 0:1
Гол: Алекс Беренгер, 25 (пен)
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Беренгер, 25 мин (пен)
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