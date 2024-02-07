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Кубок Испании
Мальорка
06.02.2024 22:00 – FT 0 : 0
Реал Сосьедад
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
07 февраля 2024, 00:15 | Обновлено 07 февраля 2024, 00:56
56
0

Мальорка и Реал Сосьедад разошлись миром в первом полуфинале Кубка Испании

Ответная игра состоится 27 февраля в Сан-Себастьяне

07 февраля 2024, 00:15 | Обновлено 07 февраля 2024, 00:56
56
0
Мальорка и Реал Сосьедад разошлись миром в первом полуфинале Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

В первом матче 1/2 финала Кубка Испании «Мальорка» и «Реал Сосьедад» не определели победителя (0:0).

Команды встречались на стадионе «Эстади Мальорка Сон Моикс» в Пальма-де-Майорка.

Ответная игра состоится 27 февраля в Сан-Себастьяне.

В другом полуфинальном противостоянии дважды будут играть Атлетико Мадрид и Атлетик Бильбао.

Кубок Испании. 1/2 финала

Первый матч, 6 февраля

Мальорка – Реал Сосьедад – 0:0

Видео голов и обзор матча

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Кубок Испании по футболу Реал Сосьедад Мальорка видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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