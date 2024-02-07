Кубок Испании
06.02.2024 22:00 – FT 0 : 0
Испания07 февраля 2024, 00:15 | Обновлено 07 февраля 2024, 00:56
56
0
Мальорка и Реал Сосьедад разошлись миром в первом полуфинале Кубка Испании
Ответная игра состоится 27 февраля в Сан-Себастьяне
07 февраля 2024, 00:15 | Обновлено 07 февраля 2024, 00:56
56
0
В первом матче 1/2 финала Кубка Испании «Мальорка» и «Реал Сосьедад» не определели победителя (0:0).
Команды встречались на стадионе «Эстади Мальорка Сон Моикс» в Пальма-де-Майорка.
Ответная игра состоится 27 февраля в Сан-Себастьяне.
В другом полуфинальном противостоянии дважды будут играть Атлетико Мадрид и Атлетик Бильбао.
Кубок Испании. 1/2 финала
Первый матч, 6 февраля
Мальорка – Реал Сосьедад – 0:0
Видео голов и обзор матча
Фотогалерея
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 февраля 2024, 11:36 2
Владислав Яворский будет выступать за «Сампдорию»
Бокс | 06 февраля 2024, 15:51 0
Украинский боксер призвал соперника ответственно относиться к своей работе
Теннис | 06.02.2024, 17:56
Футбол | 06.02.2024, 23:10
Футбол | 06.02.2024, 12:17
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.02.2024, 06:23
05.02.2024, 07:18 3
05.02.2024, 08:29
Футбол
06.02.2024, 14:19
05.02.2024, 06:10
05.02.2024, 12:48 9
06.02.2024, 09:44