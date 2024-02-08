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Кубок Испании
Атлетико Мадрид
07.02.2024 22:30 – FT 0 : 1
Атлетик Бильбао
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
08 февраля 2024, 04:27 |
21
0

Атлетико – Атлетик – 0:1. Щенки поцарапали матрас. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор первого матча 1/2 финала Кубка Испании

08 февраля 2024, 04:27 |
21
0
Атлетико – Атлетик – 0:1. Щенки поцарапали матрас. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

7 февраля состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Испании между командами «Атлетико» Мадрид и «Атлетик» Бильбао. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «щенков».

Единственный гол в ворота «матрасников» был забит на 25-й минуте игры с пенальти. Отличился Алехандро Беренгер.

Ответный поединок состоится 29 февраля в 22:30 по Киеву.

Кубок Испании. 1/2 финала

Первый матч. 7 февраля

Атлетико – Атлетик – 0:1

Гол: Беренгер, 25 (пен.)

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Беренгер, 25 мин. (пен.)

События матча

25’
ГОЛ ! С пенальти забил Алекс Беренгер (Атлетик Бильбао).
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Источник Sport.ua
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