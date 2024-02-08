Кубок Испании
07.02.2024 22:30 – FT 0 : 1
Испания08 февраля 2024, 04:27 |
21
0
Атлетико – Атлетик – 0:1. Щенки поцарапали матрас. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор первого матча 1/2 финала Кубка Испании
08 февраля 2024, 04:27 |
21
0
7 февраля состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Испании между командами «Атлетико» Мадрид и «Атлетик» Бильбао. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «щенков».
Единственный гол в ворота «матрасников» был забит на 25-й минуте игры с пенальти. Отличился Алехандро Беренгер.
Ответный поединок состоится 29 февраля в 22:30 по Киеву.
Кубок Испании. 1/2 финала
Первый матч. 7 февраля
Атлетико – Атлетик – 0:1
Гол: Беренгер, 25 (пен.)
Видеообзор матча:
ГОЛ! 0:1 Беренгер, 25 мин. (пен.)
События матча
25’
ГОЛ ! С пенальти забил Алекс Беренгер (Атлетик Бильбао).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 февраля 2024, 23:30 21
Церемония жеребьевки пройдет 8 февраля в 19:00 в Париже
Футбол | 07 февраля 2024, 14:28 15
Мичел, Блинд и Эррера получили наказание
Футбол | 08.02.2024, 00:30
Баскетбол | 07.02.2024, 21:04
Футбол | 07.02.2024, 12:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.02.2024, 00:05 7
07.02.2024, 10:01 4
07.02.2024, 07:36 5
06.02.2024, 15:51
06.02.2024, 21:29
07.02.2024, 07:20
06.02.2024, 17:26 7
Бокс