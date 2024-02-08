7 февраля состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Испании между командами «Атлетико» Мадрид и «Атлетик» Бильбао. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «щенков».

Единственный гол в ворота «матрасников» был забит на 25-й минуте игры с пенальти. Отличился Алехандро Беренгер.

Ответный поединок состоится 29 февраля в 22:30 по Киеву.

Кубок Испании. 1/2 финала

Первый матч. 7 февраля

Атлетико – Атлетик – 0:1

Гол: Беренгер, 25 (пен.)

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Беренгер, 25 мин. (пен.)