Атлетико Мадрид

7 февраля на «Метрополитано» пройдет первый матч полуфинала кубка Испании, в котором «Атлетико» встретится с «Атлетиком». Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Атлетико

Команда продолжает борьбу за большинство турниров, в которых стартовала. Не все так и плохо в Примере, где удавалось даже опередить Барселону. Но, с другой стороны, пока что не удается оторваться от басков, а Жирона и вовсе выглядит неожиданно уверенно. Заодно получилось выиграть первое место в Лиге чемпионов, и впереди, через какую-то неделю, будет непростой поединок с Интером. Так что ближе всего успех в виде трофея именно в Копе дель Рей. Там получилось выбить Реал, быстро сумев отомстить за предшествующий вылет из Суперкубка - причем сначала проигрывали в экстра-тайме сливочным в Саудовской Аравии, а потом так же победив, тоже забив в дополнительное время. А дальше было неожиданно тяжело, и не без проблем, выбили кризисную Севилью, закончив только 1-0.

Атлетик

Клуб воссоединился с Вальверде перед началом прошлого сезона. Для начала Эрнесто, по большому счету, если не разочаровал, то точно не оправдал надежд, закончив с новыми-старыми подопечными только восьмым. Ну и заодно проиграв скромной, пусть и переживающей пик Осасуне, в полуфинале кубка. Но сейчас баски - это достаточно серьезный претендент на четвертое место, угрожая столкнуть из квартета лидеров Барселону и/или Атлетико. Правда, тянуть уровень представителю Бильбао непросто, и, например, с Кадисом все закончилось потерей в виде нулевой ничьей. А до этого и вовсе проигрывали Валенсии на выезде. Зато в кубке Муравей выбил бывших подопечных - Барселону и, возможно, именно это подтолкнуло Хави к отставке.

Статистика личных встреч

Это тоже принципиальное противостояние. И в нем в 2023-м году стороны обменялись победами на своем поле.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что хозяева поля будут довольно явным фаворитом. Но тут будет дуэль Симеоне и Вальверде, а оба они прагматичны. Тут стоит остановиться на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,84).