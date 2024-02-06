В среду, 7 января, состоится первый матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором сыграют «Атлетико» Мадрид и «Атлетик» Бильбао.

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Матч состоится на стадионе «Ванда Метрополитано» и начнется в 22:30.

Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.

Атлетико – Атлетик. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция