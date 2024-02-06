Кубок Испании
07.02.2024 22:30 - : -
Кубок Испании06 февраля 2024, 04:31 |
15
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Атлетико – Атлетик. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 февраля в 22:30 матч Кубка Испании
06 февраля 2024, 04:31 |
15
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В среду, 7 января, состоится первый матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором сыграют «Атлетико» Мадрид и «Атлетик» Бильбао.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч состоится на стадионе «Ванда Метрополитано» и начнется в 22:30.
Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.
Атлетико – Атлетик. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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