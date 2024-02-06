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Кубок Испании
Атлетико Мадрид
07.02.2024 22:30 - : -
Атлетик Бильбао
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Испании
06 февраля 2024, 04:31 |
15
0

Атлетико – Атлетик. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 февраля в 22:30 матч Кубка Испании

06 февраля 2024, 04:31 |
15
0
Атлетико – Атлетик. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Атлетико – Атлетик

В среду, 7 января, состоится первый матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором сыграют «Атлетико» Мадрид и «Атлетик» Бильбао.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч состоится на стадионе «Ванда Метрополитано» и начнется в 22:30.

Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.

Атлетико – Атлетик. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Кубок Испании по футболу Атлетико Мадрид Атлетик Бильбао Атлетико - Атлетик смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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