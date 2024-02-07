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Кубок Азии
07 февраля 2024, 20:53 | Обновлено 07 февраля 2024, 21:07
1289
0

Катар будет защищать титул. Определена финальная пара Кубка Азии

Финальный матч между Иорданией и Катаром состоится 10 февраля

07 февраля 2024, 20:53 | Обновлено 07 февраля 2024, 21:07
1289
0
Катар будет защищать титул. Определена финальная пара Кубка Азии
Getty Images/Global Images Ukraine

7 февраля в Катаре определена финальная пара Кубка Азии по футболу.

Участие в турнире принимали 24 лучшие сборные, входящие в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В полуфиналах Иордания обыграла Южную Корею (2:0), а Катар взял верх над Ираном (3:2). Поединка за третье место не предусмотрено.

Финальный матч между Иорданией и Катаром состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.

Катарцы будут защищать титул чемпионов Азии. В финале в 2019 году они выиграли в финале у Японии (3:1).

Кубок Азии

Катар, 12 января – 10 февраля 2024

1/4 финала

  • 02.02. 13:30. Таджикистан – Иордания – 0:1
  • 02.02. 17:30. Австралия – Южная Корея – 1:2 (д.в.)
  • 03.02. 13:30. Иран – Япония – 2:1
  • 03.02. 17:30. Катар – Узбекистан – 1:1 (пен. 3:2)

1/2 финала

  • 06.02. 17:00. Иордания – Южная Корея – 2:0
  • 07.02. 17:00. Иран – Катар – 2:3

Финал

  • 10.02. 17:00. Иордания – Катар

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Источник Sport.ua
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