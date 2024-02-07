Катар будет защищать титул. Определена финальная пара Кубка Азии

7 февраля в Катаре определена финальная пара Кубка Азии по футболу.

Участие в турнире принимали 24 лучшие сборные, входящие в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

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В полуфиналах Иордания обыграла Южную Корею (2:0), а Катар взял верх над Ираном (3:2). Поединка за третье место не предусмотрено.

Финальный матч между Иорданией и Катаром состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.

Катарцы будут защищать титул чемпионов Азии. В финале в 2019 году они выиграли в финале у Японии (3:1).

Кубок Азии

Катар, 12 января – 10 февраля 2024

1/4 финала

02.02. 13:30. Таджикистан – Иордания – 0:1

– 0:1 02.02. 17:30. Австралия – Южная Корея – 1:2 (д.в.)

– 1:2 (д.в.) 03.02. 13:30. Иран – Япония – 2:1

– Япония – 2:1 03.02. 17:30. Катар – Узбекистан – 1:1 (пен. 3:2)

1/2 финала

06.02. 17:00. Иордания – Южная Корея – 2:0

– Южная Корея – 2:0 07.02. 17:00. Иран – Катар – 2:3

Финал