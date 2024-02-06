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Кубок Азии
Иордания
06.02.2024 17:00 – FT 2 : 0
Южная Корея
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Кубок Азии
06 февраля 2024, 20:39 | Обновлено 06 февраля 2024, 20:46
1642
2

Иордания сенсационно обыграла Южную Корею и вышла в финал Кубка Азии

Вторую путевку в финал 7 февраля разыграют сборные Ирана и Катара.

06 февраля 2024, 20:39 | Обновлено 06 февраля 2024, 20:46
1642
2
Иордания сенсационно обыграла Южную Корею и вышла в финал Кубка Азии
Getty Images/Global Images Ukraine

В полуфинале Кубка Азии сборная Иордании обыграла команду Южной Кореи со счетом (2:0).

У победителей голы забили Язан Аль-Наймат и Сулейман Аль-Тамари.

Сборная Иордании впервые в истории вышла в финал Кубка Азии, где сыграет с победителем другого полуфинала.

Вторую путевку в финал 7 февраля в 17:00 разыграют сборные Ирана и Катара.

Финальная игра состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.

Кубок Азии. 1/2 финала, 6 февраля

Иордания – Южная Корея – 2:0

Голы: Язан Аль-Наймат, 53, Сулейман Аль-Тамари, 66

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Источник Sport.ua
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Maxcrimea10
Грали краще за корейцiв, по дiлу. А взагалi якiсть футболу - лайно)
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+1
Swed
Иначе бы их король бросил в яму с тиграми.
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+1
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