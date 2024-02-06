Иордания сенсационно обыграла Южную Корею и вышла в финал Кубка Азии
Вторую путевку в финал 7 февраля разыграют сборные Ирана и Катара.
В полуфинале Кубка Азии сборная Иордании обыграла команду Южной Кореи со счетом (2:0).
У победителей голы забили Язан Аль-Наймат и Сулейман Аль-Тамари.
Сборная Иордании впервые в истории вышла в финал Кубка Азии, где сыграет с победителем другого полуфинала.
Вторую путевку в финал 7 февраля в 17:00 разыграют сборные Ирана и Катара.
Финальная игра состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.
Кубок Азии. 1/2 финала, 6 февраля
Иордания – Южная Корея – 2:0
Голы: Язан Аль-Наймат, 53, Сулейман Аль-Тамари, 66
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