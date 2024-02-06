Иордания – Южная Корея. Полуфинал Кубка Азии. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 6 февраля в 17:00 матч 1/4 финала Кубка Азии
6 февраля в 17:00 в Катаре проходит полуфинал Кубка Азии по футболу, в котором играют Иордания и Южная Корея.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В другом полуфинале 7 февраля сыграют сборные Ирана и Катара.
Финальная игра состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.
Кубок Азии
Катар, 12 января – 10 февраля 2024
1/2 финала
- 06.02. 17:00. Иордания – Южная Корея
- 07.02. 17:00. Иран – Катар
Иордания – Южная Корея. Полуфинал Кубка Азии. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Sport 1.
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