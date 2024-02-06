Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Иордания – Южная Корея. Полуфинал Кубка Азии. Смотреть онлайн. LIVE
Кубок Азии
Иордания
06.02.2024 17:00 – 30 0 : 0
Южная Корея
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Азии
06 февраля 2024, 17:00 |
841
0

Иордания – Южная Корея. Полуфинал Кубка Азии. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 6 февраля в 17:00 матч 1/4 финала Кубка Азии

06 февраля 2024, 17:00 |
841
0
Иордания – Южная Корея. Полуфинал Кубка Азии. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Южной Кореи

6 февраля в 17:00 в Катаре проходит полуфинал Кубка Азии по футболу, в котором играют Иордания и Южная Корея.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В другом полуфинале 7 февраля сыграют сборные Ирана и Катара.

Финальная игра состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.

Кубок Азии

Катар, 12 января – 10 февраля 2024

1/2 финала

  • 06.02. 17:00. Иордания – Южная Корея
  • 07.02. 17:00. Иран – Катар

Иордания – Южная Корея. Полуфинал Кубка Азии. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Sport 1.

Сетка плей-офф

По теме:
Дальше без Японии. Стали известны полуфинальные пары Кубка Азии
Драматичная серия пенальти. Катар с трудом прошел Узбекистан в 1/4 финала
Катар – Узбекистан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Азии 2023 сборная Иордании по футболу смотреть онлайн сборная Южной Кореи по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Динамо прокомментировали переход Жерсона в игравший с россиянами клуб
Футбол | 06 февраля 2024, 13:48 4
В Динамо прокомментировали переход Жерсона в игравший с россиянами клуб
В Динамо прокомментировали переход Жерсона в игравший с россиянами клуб

Киевляне не поддерживают использование псевдолозунга «футбол – вне политики»

Гол Яремчука, ассист Мудрика, травмы Довбика и Зинченко
Футбол | 06 февраля 2024, 14:07 0
Гол Яремчука, ассист Мудрика, травмы Довбика и Зинченко
Гол Яремчука, ассист Мудрика, травмы Довбика и Зинченко

Блогер Sport.ua Сергей Тищенко рассказывает, как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах

Максим ШАЦКИХ: «Не мне решать, станет ли Шапаренко моим зятем»
Футбол | 05.02.2024, 18:49
Максим ШАЦКИХ: «Не мне решать, станет ли Шапаренко моим зятем»
Максим ШАЦКИХ: «Не мне решать, станет ли Шапаренко моим зятем»
Максим ШАЦКИХ: «Возможно, такого шанса у Жироны больше не будет»
Футбол | 05.02.2024, 17:38
Максим ШАЦКИХ: «Возможно, такого шанса у Жироны больше не будет»
Максим ШАЦКИХ: «Возможно, такого шанса у Жироны больше не будет»
ОФИЦИАЛЬНО. Самый дорогой игрок в истории Шахтера возвращается в Бразилию
Футбол | 05.02.2024, 23:35
ОФИЦИАЛЬНО. Самый дорогой игрок в истории Шахтера возвращается в Бразилию
ОФИЦИАЛЬНО. Самый дорогой игрок в истории Шахтера возвращается в Бразилию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно, что Реал планирует делать с будущим Лунина. А что хочет Андрей?
Известно, что Реал планирует делать с будущим Лунина. А что хочет Андрей?
05.02.2024, 11:34 5
Футбол
Анчелотти похвалил Лунина после центрального матча тура Реал – Атлетико
Анчелотти похвалил Лунина после центрального матча тура Реал – Атлетико
05.02.2024, 06:10
Футбол
Усик назвал причины травмы у Фьюри, которая сорвала их бой
Усик назвал причины травмы у Фьюри, которая сорвала их бой
05.02.2024, 08:29
Бокс
Выстраивается очередь на бой с Фьюри. «У Кличко достаточно огня»
Выстраивается очередь на бой с Фьюри. «У Кличко достаточно огня»
05.02.2024, 15:52 5
Бокс
Мудрик вызвал фаната сыграть «один на один» на 10 тысяч фунтов стерлингов
Мудрик вызвал фаната сыграть «один на один» на 10 тысяч фунтов стерлингов
04.02.2024, 20:55 48
Футбол
Стало известно, на какую должность в УАФ будет претендовать Лужный
Стало известно, на какую должность в УАФ будет претендовать Лужный
05.02.2024, 17:59 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем