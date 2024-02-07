Катар обыграл Иран в драматичном матче и вышел в финал Кубка Азии

В полуфинале Кубка Азии сборная Катара одержала волевую победу над Ираном (3:2).

У катарцев голы забили Яссем Джабер Абдулсаллам (17 мин), Акрам Афиф (43 мин) и Абдулла Альмоез Али (82 мин).

Для иранцев отличились Сердар Азмун (4 мин) и Алиреза Джаханбахш (51 мин, пенальти). На 90+3 минуте у Ирана красную карточку получил Шоджа Халилзаде.

Сборная Катара вышла в финал Кубка Азии, в котором 10 февраля сыграет с командой Иордании.

Катарцы будут защищать титул чемпионов Азии. В финале в 2019 году они выиграли в финале у Японии (3:1).

Кубок Азии. 1/2 финала, 7 февраля

Иран – Катар – 2:3

Голы: Азмун, 4, Джаханбахш, 51 (пен) – Абдулсаллам, 17, Афиф, 43, Альмоез Али, 82

Фотогалерея