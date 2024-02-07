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Кубок Азии
Иран
07.02.2024 17:00 – FT 2 : 3
Катар
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Кубок Азии
07 февраля 2024, 19:23 | Обновлено 07 февраля 2024, 19:36
1527
2

Катар обыграл Иран в драматичном матче и вышел в финал Кубка Азии

В решающем матче 10 февраля встретятся Иордания и Катар

07 февраля 2024, 19:23 | Обновлено 07 февраля 2024, 19:36
1527
2
Катар обыграл Иран в драматичном матче и вышел в финал Кубка Азии
Getty Images/Global Images Ukraine

В полуфинале Кубка Азии сборная Катара одержала волевую победу над Ираном (3:2).

У катарцев голы забили Яссем Джабер Абдулсаллам (17 мин), Акрам Афиф (43 мин) и Абдулла Альмоез Али (82 мин).

Для иранцев отличились Сердар Азмун (4 мин) и Алиреза Джаханбахш (51 мин, пенальти). На 90+3 минуте у Ирана красную карточку получил Шоджа Халилзаде.

Сборная Катара вышла в финал Кубка Азии, в котором 10 февраля сыграет с командой Иордании.

Катарцы будут защищать титул чемпионов Азии. В финале в 2019 году они выиграли в финале у Японии (3:1).

Кубок Азии. 1/2 финала, 7 февраля

Иран – Катар – 2:3

Голы: Азмун, 4, Джаханбахш, 51 (пен) – Абдулсаллам, 17, Афиф, 43, Альмоез Али, 82

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Источник Sport.ua
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Serhii P.
Добре, що країна - спонсор тероризму вилетіла. Здохніть, суки!
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