Кубок Азии07 февраля 2024, 16:10 |
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Иран – Катар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 февраля в 17:00 матч 1/4 финала Кубка Азии
07 февраля 2024, 16:10 |
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7 февраля в 17:00 в Катаре проходит полуфинал Кубка Азии по футболу, в котором играют Ирана и Катара.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Днем ранее в другом полуфинале Иордания обыграла команду Южной Кореи (2:0).
Финальная игра состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.
Кубок Азии
Катар, 12 января – 10 февраля 2024
1/2 финала
- 06.02. 17:00. Иордания – Южная Корея – 2:0
- 07.02. 17:00. Иран – Катар
Иордания – Южная Корея. Полуфинал Кубка Азии. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Sport 3.
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