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Кубок Азии
Иран
07.02.2024 17:00 - : -
Катар
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Кубок Азии
07 февраля 2024, 16:10 |
58
0

Иран – Катар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 февраля в 17:00 матч 1/4 финала Кубка Азии

07 февраля 2024, 16:10 |
58
0
Иран – Катар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Катара

7 февраля в 17:00 в Катаре проходит полуфинал Кубка Азии по футболу, в котором играют Ирана и Катара.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Днем ранее в другом полуфинале Иордания обыграла команду Южной Кореи (2:0).

Финальная игра состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.

Кубок Азии

Катар, 12 января – 10 февраля 2024

1/2 финала

  • 06.02. 17:00. Иордания – Южная Корея – 2:0
  • 07.02. 17:00. Иран – Катар

Иордания – Южная Корея. Полуфинал Кубка Азии. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Sport 3.

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Источник Sport.ua
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