Иран – Катар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 февраля в 17:00 в Катаре проходит полуфинал Кубка Азии по футболу, в котором играют Ирана и Катара.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Днем ранее в другом полуфинале Иордания обыграла команду Южной Кореи (2:0).

Финальная игра состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.

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Кубок Азии

Катар, 12 января – 10 февраля 2024

1/2 финала

06.02. 17:00. Иордания – Южная Корея – 2:0

– Южная Корея – 2:0 07.02. 17:00. Иран – Катар

Иордания – Южная Корея. Полуфинал Кубка Азии. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Sport 3.