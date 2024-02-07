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  4. Жирона нашла Довбику и Цыганкову нового тренера. Куда перейдет Мичел?
Испания
07 февраля 2024, 16:35 |
3533
0

Жирона нашла Довбику и Цыганкову нового тренера. Куда перейдет Мичел?

Наставником «Жироны» может стать нынешний коуч «Лас-Пальмаса»

07 февраля 2024, 16:35 |
3533
0
Жирона нашла Довбику и Цыганкову нового тренера. Куда перейдет Мичел?
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер «Жироны» Мичел может покинуть клуб после завершения сезона.

По информации журналиста Маркоса Бенито, у наставника каталонского клуба есть два соблазнительных предложения по новому месту работы – от лондонского «Челси» и «Барселоны».

Сообщается, что руководство «Жироны» уже нашло потенциальную замену Мичелу. Новым тренером Артема Довбика и Виктора Цыганкова может стать нынешний коуч «Лас-Пальмаса» Хавьер Гарсия Пимьента, который прекрасно себя зарекомендовал еще в «Барселоне» U-19, выиграв молодежную Лигу чемпионов.

Ранее Мичел прокомментировал свой возможный уход в «Барселону».

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Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Челси Барселона Лас-Пальмас Ла Лига назначение тренера
Источник Twitter
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