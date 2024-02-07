Жирона нашла Довбику и Цыганкову нового тренера. Куда перейдет Мичел?
Наставником «Жироны» может стать нынешний коуч «Лас-Пальмаса»
Главный тренер «Жироны» Мичел может покинуть клуб после завершения сезона.
По информации журналиста Маркоса Бенито, у наставника каталонского клуба есть два соблазнительных предложения по новому месту работы – от лондонского «Челси» и «Барселоны».
Сообщается, что руководство «Жироны» уже нашло потенциальную замену Мичелу. Новым тренером Артема Довбика и Виктора Цыганкова может стать нынешний коуч «Лас-Пальмаса» Хавьер Гарсия Пимьента, который прекрасно себя зарекомендовал еще в «Барселоне» U-19, выиграв молодежную Лигу чемпионов.
Ранее Мичел прокомментировал свой возможный уход в «Барселону».
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