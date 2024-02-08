Сколько грандов осталось? Определены все пары 1/8 финала Кубка Англии
На трофей осталось 16 претендентов, в том числе команды Мудрика и Забарного
Вечером 7 февраля завершилась стадия 1/16 финала Кубка Англии.
На трофей осталось 16 претендентов. Определены все пары 1/8 финала.
Матчи 1/8 финала будут состоять из одного матча (без переигровок) и пройдут с 26 до 28 февраля.
На этой стадии впервые с сезона 1977/78 примет участие команда 6-го дивизиона – Мейдстоун Юнайтед.
В игре остались 4 топ-гранда АПЛ: Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Челси.
Челси, за который выступает украинский вингер Михаил Мудрик, будет играть против Лидса, команды Чемпионшипа
Борнмут с украинским защитником Ильей Забарным сыграет за выход в четвертьфинал против Лестера.
Кубок Англии
1/8 финала, 26–28 февраля
- 26 февраля. Ковентри Сити [2] – Мейдстоун Юнайтед [6]
- 27 февраля. Борнмут – Лестер [2]
- 27 февраля. Блэкберн [2] – Ньюкасл
- 27 февраля. Лутон Таун – Манчестер Сити
- 28 февраля. Челси – Лидс Юнайтед [2]
- 28 февраля. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед
- 28 февраля. Вулверхэмптон – Брайтон
- 28 февраля. Ливерпуль – Саутгемптон [2]
Все пары 1/8 финала
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