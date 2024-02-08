Сколько грандов осталось? Определены все пары 1/8 финала Кубка Англии

Вечером 7 февраля завершилась стадия 1/16 финала Кубка Англии.

На трофей осталось 16 претендентов. Определены все пары 1/8 финала.

Матчи 1/8 финала будут состоять из одного матча (без переигровок) и пройдут с 26 до 28 февраля.

На этой стадии впервые с сезона 1977/78 примет участие команда 6-го дивизиона – Мейдстоун Юнайтед.

В игре остались 4 топ-гранда АПЛ: Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Челси.

Челси, за который выступает украинский вингер Михаил Мудрик, будет играть против Лидса, команды Чемпионшипа

Борнмут с украинским защитником Ильей Забарным сыграет за выход в четвертьфинал против Лестера.

Кубок Англии

1/8 финала, 26–28 февраля

26 февраля. Ковентри Сити [2] – Мейдстоун Юнайтед [6]

27 февраля. Борнмут – Лестер [2]

27 февраля. Блэкберн [2] – Ньюкасл

27 февраля. Лутон Таун – Манчестер Сити

28 февраля. Челси – Лидс Юнайтед [2]

28 февраля. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед

28 февраля. Вулверхэмптон – Брайтон

28 февраля. Ливерпуль – Саутгемптон [2]

Все пары 1/8 финала