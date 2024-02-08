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Англия
08 февраля 2024, 03:55 | Обновлено 08 февраля 2024, 04:08
312
0

Сколько грандов осталось? Определены все пары 1/8 финала Кубка Англии

На трофей осталось 16 претендентов, в том числе команды Мудрика и Забарного

08 февраля 2024, 03:55 | Обновлено 08 февраля 2024, 04:08
312
0
Сколько грандов осталось? Определены все пары 1/8 финала Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 7 февраля завершилась стадия 1/16 финала Кубка Англии.

На трофей осталось 16 претендентов. Определены все пары 1/8 финала.

Матчи 1/8 финала будут состоять из одного матча (без переигровок) и пройдут с 26 до 28 февраля.

На этой стадии впервые с сезона 1977/78 примет участие команда 6-го дивизиона – Мейдстоун Юнайтед.

В игре остались 4 топ-гранда АПЛ: Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Челси.

Челси, за который выступает украинский вингер Михаил Мудрик, будет играть против Лидса, команды Чемпионшипа

Борнмут с украинским защитником Ильей Забарным сыграет за выход в четвертьфинал против Лестера.

Кубок Англии

1/8 финала, 26–28 февраля

  • 26 февраля. Ковентри Сити [2] – Мейдстоун Юнайтед [6]
  • 27 февраля. Борнмут – Лестер [2]
  • 27 февраля. Блэкберн [2] – Ньюкасл
  • 27 февраля. Лутон Таун – Манчестер Сити
  • 28 февраля. Челси – Лидс Юнайтед [2]
  • 28 февраля. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед
  • 28 февраля. Вулверхэмптон – Брайтон
  • 28 февраля. Ливерпуль – Саутгемптон [2]

Все пары 1/8 финала

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Источник Sport.ua
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