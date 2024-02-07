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Испания
07 февраля 2024, 14:28 | Обновлено 07 февраля 2024, 14:29
1869
0

Жирона осталась без тренера и двух ключевых игроков на матч с Реалом

Мичел, Блинд и Эррера получили наказание

07 февраля 2024, 14:28 | Обновлено 07 февраля 2024, 14:29
1869
0
Жирона осталась без тренера и двух ключевых игроков на матч с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Дисциплинарный комитет оставил в силе наказание для тренера «Жироны» Мичела, который был удален в матче против «Реал» Сосьедада и получил дисквалификацию на две встречи.

Наставник во время игры эмоционально воспринимал решения арбитра, с которым вступил в ожесточенный спор. Теперь Мичел будет с трибун смотреть матчи команды против «Реала» и «Атлетика».

Кроме того, клубу не удалось оспорить дисквалификации игроков Дэйли Блинда и Янхеля Эрреры, получиших желтые карточки в том же матче с «Реал» Сосьедадом.

Матч лидеров Ла Лиги «Реал» – «Жирона» состоится в субботу.

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Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Реал Мадрид Дэйли Блинд Янхель Эррера Ла Лига Артем Довбик Виктор Цыганков
Источник Marca
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