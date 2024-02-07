Жирона осталась без тренера и двух ключевых игроков на матч с Реалом

Дисциплинарный комитет оставил в силе наказание для тренера «Жироны» Мичела, который был удален в матче против «Реал» Сосьедада и получил дисквалификацию на две встречи.

Наставник во время игры эмоционально воспринимал решения арбитра, с которым вступил в ожесточенный спор. Теперь Мичел будет с трибун смотреть матчи команды против «Реала» и «Атлетика».

Кроме того, клубу не удалось оспорить дисквалификации игроков Дэйли Блинда и Янхеля Эрреры, получиших желтые карточки в том же матче с «Реал» Сосьедадом.

Матч лидеров Ла Лиги «Реал» – «Жирона» состоится в субботу.