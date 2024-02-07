Жирона осталась без тренера и двух ключевых игроков на матч с Реалом
Мичел, Блинд и Эррера получили наказание
Дисциплинарный комитет оставил в силе наказание для тренера «Жироны» Мичела, который был удален в матче против «Реал» Сосьедада и получил дисквалификацию на две встречи.
Наставник во время игры эмоционально воспринимал решения арбитра, с которым вступил в ожесточенный спор. Теперь Мичел будет с трибун смотреть матчи команды против «Реала» и «Атлетика».
Кроме того, клубу не удалось оспорить дисквалификации игроков Дэйли Блинда и Янхеля Эрреры, получиших желтые карточки в том же матче с «Реал» Сосьедадом.
Матч лидеров Ла Лиги «Реал» – «Жирона» состоится в субботу.
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