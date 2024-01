Трубин – лучший вратарь топ-лиг по ключевому показателю для кипера

22-летний украинский вратарь Анатолий Трубин проводит удачный сезон за португальскую «Бенфику».

По информации статистического портала Data MB, Анатолий Трубин является лучшим голкипером семи сильнейших европейских лиг по проценту сейвов – 85.7%.

Трубин во всех турнирах отыграл за «Бенфику» в этом сезоне 23 матча, пропустил 20 голов и 9 раз сохранил ворота на замке.

Ранее игру Трубина высоко оценил и наставник сборной Украины по футболу Сергей Ребров, который также высказался о вратарском вопросе в главной команде страны.

85,7% - No goalkeeper in Europe's Top 7 Leagues has a higher save percentage than Anatoliy Trubin (Benfica, 22) 🧤🇺🇦



