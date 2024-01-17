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  4. Трубин – лучший вратарь топ-лиг по ключевому показателю для кипера
Португалия
17 января 2024, 19:25 |
1125
4

Трубин – лучший вратарь топ-лиг по ключевому показателю для кипера

У украинца самый высокий процент сейвов

17 января 2024, 19:25 |
1125
4
Трубин – лучший вратарь топ-лиг по ключевому показателю для кипера
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

22-летний украинский вратарь Анатолий Трубин проводит удачный сезон за португальскую «Бенфику».

По информации статистического портала Data MB, Анатолий Трубин является лучшим голкипером семи сильнейших европейских лиг по проценту сейвов – 85.7%.

Трубин во всех турнирах отыграл за «Бенфику» в этом сезоне 23 матча, пропустил 20 голов и 9 раз сохранил ворота на замке.

Ранее игру Трубина высоко оценил и наставник сборной Украины по футболу Сергей Ребров, который также высказался о вратарском вопросе в главной команде страны.

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Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу статистика
Источник Twitter
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AK.228
Красава!!!
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+3
Saar
оТ!)) А не Лунін, Лунін..... Трубін заміна Бущану!!!! Кращий молодий голкіпер України!
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+1
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Saar
Красава, а Лунін - дно!
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-7
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