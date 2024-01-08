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  4. Выберет Трубина или Лунина? Ребров высказался о вратарях сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
08 января 2024, 10:10 | Обновлено 08 января 2024, 11:18
1345
2

Выберет Трубина или Лунина? Ребров высказался о вратарях сборной Украины

Тренер украинской сборной – о вратаре «Бенфики» и «Реала»

08 января 2024, 10:10 | Обновлено 08 января 2024, 11:18
1345
2
Выберет Трубина или Лунина? Ребров высказался о вратарях сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров высказался о вратарском вопросе в главной команде страны.

«Анатолий Трубин своей игрой в «Бенфике» продемонстрировал, что достойно заменил Влаходимоса. Анатолий сделал очень важный шаг, прогрессирует. Я уверен, что в «Бенфике» Трубин будет продолжать совершенствовать свой уровень игры.

Если Андрей Лунин будет иметь практику в «Реале», то будет также приглашаться в сборную», – сказал Ребров.

Ранее журналист авторитетного издания ВВС расхвалил сборную Украины и назвал ключевых игроков команды.

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Сергей Ребров Анатолий Трубин Бенфика Андрей Лунин Реал Мадрид сборная Украины по футболу
Источник Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 2
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potemkin78
когда стоит Трубин меньше беспокоишся 
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+1
Лига Конференций Без Динамо
Если Лунин будет играть регулярно, то все же он должен быть номером один в сборной
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-3
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