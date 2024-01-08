Выберет Трубина или Лунина? Ребров высказался о вратарях сборной Украины
Тренер украинской сборной – о вратаре «Бенфики» и «Реала»
Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров высказался о вратарском вопросе в главной команде страны.
«Анатолий Трубин своей игрой в «Бенфике» продемонстрировал, что достойно заменил Влаходимоса. Анатолий сделал очень важный шаг, прогрессирует. Я уверен, что в «Бенфике» Трубин будет продолжать совершенствовать свой уровень игры.
Если Андрей Лунин будет иметь практику в «Реале», то будет также приглашаться в сборную», – сказал Ребров.
Ранее журналист авторитетного издания ВВС расхвалил сборную Украины и назвал ключевых игроков команды.
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