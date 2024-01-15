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  4. Чемпион Италии и команды АПЛ. Названы 3 клуба, интересующиеся Матвиенко
Украина. Премьер лига
15 января 2024, 11:37 | Обновлено 15 января 2024, 12:37
1171
3

Чемпион Италии и команды АПЛ. Названы 3 клуба, интересующиеся Матвиенко

На защитника «Шахтера» претендуют «Наполи», «Вест Хэм» и «Брайтон»

15 января 2024, 11:37 | Обновлено 15 января 2024, 12:37
1171
3
Чемпион Италии и команды АПЛ. Названы 3 клуба, интересующиеся Матвиенко
Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянский «Наполи» внимательно следит за защитником донецкого «Шахтера» Николаем Матвиенко, сообщает журналист Храч Хачатрян.

По информации источника, на 27-летнего футболиста также претендуют 2 клуба Английской Премьер-лиги: «Вест Хэм» и «Брайтон», но на данный момент фаворитом на подписание защитника сборной Украины является именно неаполитанская команда.

В этом сезоне Николай Матвиенко провел 16 матчей за «Шахтер», отметившись 4 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Ранее обозреватель Sport.ua Алексей Сливченко рассуждал о том, почему затягивание с продажей Матвиенко вредит «Шахтеру».

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Николай Матвиенко Наполи Шахтер Донецк Вест Хэм Брайтон трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Источник Twitter
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NoMad
Шлюхтьор пробує хоч когось продати. Всi цi слухи в надії, що хтось клюне, але таких дурних як Челсi вже немає
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0
Вася Тёркин
Як на мене, то Брайтон найкращий варіант.
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0
Умник
Да будет Храч))))
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0
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