Чемпион Италии и команды АПЛ. Названы 3 клуба, интересующиеся Матвиенко

Итальянский «Наполи» внимательно следит за защитником донецкого «Шахтера» Николаем Матвиенко, сообщает журналист Храч Хачатрян.

По информации источника, на 27-летнего футболиста также претендуют 2 клуба Английской Премьер-лиги: «Вест Хэм» и «Брайтон», но на данный момент фаворитом на подписание защитника сборной Украины является именно неаполитанская команда.

В этом сезоне Николай Матвиенко провел 16 матчей за «Шахтер», отметившись 4 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Ранее обозреватель Sport.ua Алексей Сливченко рассуждал о том, почему затягивание с продажей Матвиенко вредит «Шахтеру».

