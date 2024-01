Миколенко – в основе Эвертона на матч с Астон Виллой

В воскресенье, 14 января «Эвертон» Виталия Миколенко в матче 21-го тура АПЛ примет «Астон Виллу». Начало матча – в 16:00 по Киеву.

Миколенко выйдет в основном составе «Эвертона» на матч.

Составы команд:

«Эвертон»: Пикфорд, Коулмен, Тарковски, Брэнтуэйт, Миколенко, Онана, Гарнер, Дукуре, Харрисон, Данжума, Калверт-Льюин

«Астон Вилла»: Мартинес, Диего Карлос, Конса, Морено, Ленгле, Дуглас Дуис, Макгинн, Диаби, Бэйли, Камара, Уоткинс

Today's Toffees! 🔵



🔙 Doucs returns from injury and starts against @AVFCOfficial - while Dwight has recovered enough to make the bench. #EVEVAVL pic.twitter.com/ky31jTzSzs