14 января на «Гудисон Парк» пройдет матч 21-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Эвертон» встретится с «Астон Виллой». Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Эвертон

Команда в этом сезоне показывала себя достаточно противоречиво. Но при этом неплохо, ведь даже при штрафе в 10 очков, получается удерживаться над зоной вылета - хотя до этого, и в прошлом, и в позапрошлом розыгрыше Миколенко и компания боролись за выживание, благо, оба раза успешно. Но после мощного отрезка из четырех побед кряду, кажется, подкосила неудача в Кубке Лиги. Фулхэм в четвертьфинале должны были выбить, нужно было Онана просто забить на пятом ударе в послематчевой серии, но Лено отразил, а потом - и выиграл серию в целом. Потом были поражения - ириски уступили не только Тоттенхэму и Манчестер Сити, но и, разгромно, Вулверхэмптону. На таком фоне 0:0 с Кристал Пэлас в кубке выглядит определенным прогрессом, хотя теперь расписание будет усложнено переигровкой со стекольщиками.

Астон Вилла

Клуб вышла на качественно новый уровень при Унаи Эмери. Испанец даже, пожалуй, смог превзойти ожидания. Причем уже в прошлом сезоне, когда получилось поднять новых подопечных на седьмое место. В новом цикле англичане выдали хороший результат в Лиге конференций: возможно, просто соскучившись по еврокубкам, но они и в квалификации били всех, и в группе без вопросов прошли в плей-офф. При этом виллане прогрессировали в АПЛ. И как: там даже закончив 2023-й год ничьей с Шеффилд Юнайтед и безвольным поражением Манчестер Юнайтед, все равно, после 3:2 с Бернли удается идти на 2-й позиции. Так что можно простить ранний вылет из Кубка Лиги - кстати, как раз уступили 1:2 дома Эвертону. А в кубке Англии с Мидлсбро единственный гол Кэш забил только на 87-й минуте.

Статистика личных встреч

До упомянутых 2:1 в кубке в пользу синих доминировал клуб из Бирмингема. Он побеждал 5 раз кряду.

Прогноз

Букмекерские конторы считают шансы пары почти равными. Но гости из Бирмингема идут в числе лидеров - ставим на их победу при форе 0 (коэффициент - 1,79).