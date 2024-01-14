Смелость Миколенко не помогла. Эвертон сыграл вничью в матче АПЛ

Эвертон в матче чемпионата Англии против Астон Виллы не сумел прервать серию из пяти кряду матчей без побед во всех турнирах.

Игра завершилась со счетом 0:0. Отметим украинского защитника ливерпульской команды Виталия Миколенко. На старте второго тайма ему в столкновении разбили голову до крови, но игрок сумел продолжить встречу и доиграл ее до конца.

На финальных минутах основного времени Миколенко успел спасти команду, когда заблокировал опасный удар соперника. После этого Эвертон успел забить, но гол не засчитали.

Команда набрала 17 очков и осталась на 17-й позиции.

Чемпионат Англии. 21-й тур

Эвертон – Астон Вилла 0:0