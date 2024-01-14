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Чемпионат Англии
Эвертон
14.01.2024 16:00 – FT 0 : 0
Астон Вилла
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Англия
14 января 2024, 18:05 | Обновлено 14 января 2024, 18:24
1100
2

Смелость Миколенко не помогла. Эвертон сыграл вничью в матче АПЛ

Шестой матч без побед

14 января 2024, 18:05 | Обновлено 14 января 2024, 18:24
1100
2
Смелость Миколенко не помогла. Эвертон сыграл вничью в матче АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Эвертон в матче чемпионата Англии против Астон Виллы не сумел прервать серию из пяти кряду матчей без побед во всех турнирах.

Игра завершилась со счетом 0:0. Отметим украинского защитника ливерпульской команды Виталия Миколенко. На старте второго тайма ему в столкновении разбили голову до крови, но игрок сумел продолжить встречу и доиграл ее до конца.

На финальных минутах основного времени Миколенко успел спасти команду, когда заблокировал опасный удар соперника. После этого Эвертон успел забить, но гол не засчитали.

Команда набрала 17 очков и осталась на 17-й позиции.

Чемпионат Англии. 21-й тур

Эвертон – Астон Вилла 0:0

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Эвертон Астон Вилла Виталий Миколенко чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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Viktor Shuper
нормальний результат, Астон Вілла і близько не подарунок
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+10
Liverpool-FС
Молодець Віталік
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+2
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