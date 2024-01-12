Эвертон – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 января в 16:00 матч чемпионата Англии
В субботу, 14 января, состоится матч 21-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Астон Вилла».
Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.
В таблице АПЛ «ириски» занимают 17 место, имея 16 очков. У «вилланов» 2-я позиция и 42 пункта.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports.
Эвертон – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинки пробились в основу через квалификацию
Иван Безверхий считает, что наш чемпион переиграет и перебьет Цыганского короля