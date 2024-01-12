В субботу, 14 января, состоится матч 21-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Астон Вилла».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

В таблице АПЛ «ириски» занимают 17 место, имея 16 очков. У «вилланов» 2-я позиция и 42 пункта.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports.

Эвертон – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Эвертон – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция Смотреть трансляцию Трансляция матча В эфире

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