14.01.2024 16:00 – FT 0 : 0
Англия14 января 2024, 18:56 | Обновлено 14 января 2024, 19:39
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Эвертон – Астон Вилла – 0:0. Сложный матч Миколенко. Обзор игры АПЛ
Фрагменты матча АПЛ
14 января 2024, 18:56 | Обновлено 14 января 2024, 19:39
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Эвертон в матче чемпионата Англии сыграл 0:0 с Астон Виллой и продлил серию без побед во всех турнирах до шести матчей.
Украинский защитник Виталий Миколенко на старте второго тайма получил повреждение – украинцу разбили в кровь голову, но он сумел продолжить встречу.
В конце Виталий успел спасти команду, заблокировав удар соперника.
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