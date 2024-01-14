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Чемпионат Англии
Эвертон
14.01.2024 16:00 – FT 0 : 0
Астон Вилла
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Англия
14 января 2024, 18:56 | Обновлено 14 января 2024, 19:39
604
0

Эвертон – Астон Вилла – 0:0. Сложный матч Миколенко. Обзор игры АПЛ

Фрагменты матча АПЛ

14 января 2024, 18:56 | Обновлено 14 января 2024, 19:39
604
0
Эвертон – Астон Вилла – 0:0. Сложный матч Миколенко. Обзор игры АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Эвертон в матче чемпионата Англии сыграл 0:0 с Астон Виллой и продлил серию без побед во всех турнирах до шести матчей.

Украинский защитник Виталий Миколенко на старте второго тайма получил повреждение – украинцу разбили в кровь голову, но он сумел продолжить встречу.

В конце Виталий успел спасти команду, заблокировав удар соперника.

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Источник Sport.ua
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