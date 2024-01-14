Эвертон – Астон Вилла – 0:0. Сложный матч Миколенко. Обзор игры АПЛ

Эвертон в матче чемпионата Англии сыграл 0:0 с Астон Виллой и продлил серию без побед во всех турнирах до шести матчей.

Украинский защитник Виталий Миколенко на старте второго тайма получил повреждение – украинцу разбили в кровь голову, но он сумел продолжить встречу.

В конце Виталий успел спасти команду, заблокировав удар соперника.