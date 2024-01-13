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  4. Анчелотти накануне Эль Класико высказался о киперах Реала. Кто сыграет?
Испания
13 января 2024, 11:39 |
745
1

Анчелотти накануне Эль Класико высказался о киперах Реала. Кто сыграет?

Завтра «сливочные» сыграют в финале Суперкубка Испании

13 января 2024, 11:39 |
745
1
Анчелотти накануне Эль Класико высказался о киперах Реала. Кто сыграет?
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

В воскресенье, 14 января, состоится финальный матч Суперкубка Испании, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Барселона».

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча и высказался о вратарях команды.

«Мы фавориты? Нет фаворитов в Эль Класико. Если мы сыграем лучше, то выиграем. Подготовка к игре с «Барселоной» особенная, конечно мы волнуемся перед таким матчем и попытаемся сделать все возможное, чтобы победить.

Вратарский вопрос меня не беспокоит, я решу, что делать. Мы подписали Кепу, чтобы он был основным вратарем в этом сезоне, испанец травмировался, а Андрей Лунин его отлично заменил и проявил себя. Теперь я не могу выбрать основного вратаря, который будет играть постоянно, это было бы нечестное решение по отношению к обоим.

Я уже выбрал стартовый состав на завтрашний матч, но не буду называть его сейчас», – сказал Анчелотти.

Ранее в Испании сообщили, что против «Барселоны» сыграет Кепа.

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Барселона Реал Мадрид Реал - Барселона Суперкубок Испании по футболу Андрей Лунин Кепа Аррисабалага Карло Анчелотти
Источник Twitter
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Vitason
Нарешті правду сказав,що Кепу брали основним воротарем 
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