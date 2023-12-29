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Италия
29 декабря 2023, 16:17 | Обновлено 29 декабря 2023, 17:14
1295
2

Романо: Шахтеру предлагали 35 миллионов евро за Судакова

Похоже, эпопея с переходом украинского полузащитника близится к своему завершению

29 декабря 2023, 16:17 | Обновлено 29 декабря 2023, 17:14
1295
2
Романо: Шахтеру предлагали 35 миллионов евро за Судакова
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков, похоже, вскоре переберется в итальянскую Серию А.

Настоящую гонку за нашим соотечественником устроили гранды Серии А – к «Ювентусу», об интересе которого сообщалось ранее, присоединился действующий чемпион страны «Наполи». Согласно информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, на столе у «Шахтера» уже побывало предложение в 35 миллионов евро за Судакова, но без конкретики, от какого именно клуба.

Добавим, что в нынешнем сезоне Георгий провел за «Шахтер» 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Ювентус Наполи трансферы УПЛ трансферы Серии A трансферы
Источник Фабрицио Романо
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Владислав Рейский
надо было отдавать
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