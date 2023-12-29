Романо: Шахтеру предлагали 35 миллионов евро за Судакова
Похоже, эпопея с переходом украинского полузащитника близится к своему завершению
Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков, похоже, вскоре переберется в итальянскую Серию А.
Настоящую гонку за нашим соотечественником устроили гранды Серии А – к «Ювентусу», об интересе которого сообщалось ранее, присоединился действующий чемпион страны «Наполи». Согласно информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, на столе у «Шахтера» уже побывало предложение в 35 миллионов евро за Судакова, но без конкретики, от какого именно клуба.
Добавим, что в нынешнем сезоне Георгий провел за «Шахтер» 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.
🚨🇺🇦 Understand Juventus and Napoli have both approached Shakhtar Donetsk for Ukrainian top talent Georgiy Sudakov.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 29, 2023
Napoli are willing to invest on Sudakov to replace Elmas, Juve have him in their list since long time.
There was already €35m bid on the table for Sudakov. pic.twitter.com/L2zNrgMOV6
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