Романо: Шахтеру предлагали 35 миллионов евро за Судакова

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков, похоже, вскоре переберется в итальянскую Серию А.

Настоящую гонку за нашим соотечественником устроили гранды Серии А – к «Ювентусу», об интересе которого сообщалось ранее, присоединился действующий чемпион страны «Наполи». Согласно информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, на столе у «Шахтера» уже побывало предложение в 35 миллионов евро за Судакова, но без конкретики, от какого именно клуба.

Добавим, что в нынешнем сезоне Георгий провел за «Шахтер» 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.

🚨🇺🇦 Understand Juventus and Napoli have both approached Shakhtar Donetsk for Ukrainian top talent Georgiy Sudakov.



Napoli are willing to invest on Sudakov to replace Elmas, Juve have him in their list since long time.



There was already €35m bid on the table for Sudakov. pic.twitter.com/L2zNrgMOV6