Романо: Шахтеру предлагали 35 миллионов евро за Судакова

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков, похоже, вскоре переберется в итальянскую Серию А.

Настоящую гонку за нашим соотечественником устроили гранды Серии А – к «Ювентусу», об интересе которого сообщалось ранее, присоединился действующий чемпион страны «Наполи». Согласно информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, на столе у «Шахтера» уже побывало предложение в 35 миллионов евро за Судакова, но без конкретики, от какого именно клуба.

Добавим, что в нынешнем сезоне Георгий провел за «Шахтер» 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.