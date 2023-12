Романо: ПСЖ подпишет еще одного бразильского таланта

Французский «ПСЖ» достиг устной договоренности с «Коринтианс» по поводу трансфера 18-летнего опорного полузащитника Габриэля Москардо. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, сумма трансфера составит 20 миллионов евро плюс два миллиона возможных бонусов. В нынешнем сезоне на счету Москардо 1 гол и 1 ассист в 37 матчах за «Коринтианс» во всех турнирах.

Несколько дней назад «ПСЖ» договорился по поводу трансфера еще одного молодого бразильца – защитника «Сан-Паулу» Лукаса Беральдо.

🚨🔴🔵 Gabriel Moscardo to PSG, here we go! Understand verbal agreement with Corinthians has been reached for €20m fixed fee.



Package also includes €2m add-ons.



Moscardo will travel to Paris as soon as clubs sign the formal agreement.



🇧🇷 Beraldo & Moscardo to PSG, done. pic.twitter.com/ClYaPPXRh4