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  4. Романо: ПСЖ подпишет еще одного бразильского таланта
Франция
26 декабря 2023, 12:11 | Обновлено 26 декабря 2023, 12:12
205
0

Романо: ПСЖ подпишет еще одного бразильского таланта

Парижане отдадут 20 миллионов евро за Габриэля Москардо

26 декабря 2023, 12:11 | Обновлено 26 декабря 2023, 12:12
205
0
Романо: ПСЖ подпишет еще одного бразильского таланта
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэль Москардо

Французский «ПСЖ» достиг устной договоренности с «Коринтианс» по поводу трансфера 18-летнего опорного полузащитника Габриэля Москардо. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, сумма трансфера составит 20 миллионов евро плюс два миллиона возможных бонусов. В нынешнем сезоне на счету Москардо 1 гол и 1 ассист в 37 матчах за «Коринтианс» во всех турнирах.

Несколько дней назад «ПСЖ» договорился по поводу трансфера еще одного молодого бразильца – защитника «Сан-Паулу» Лукаса Беральдо.

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ПСЖ Габриэль Москардо Коринтианс трансферы трансферы Лиги 1 Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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