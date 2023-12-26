Романо: ПСЖ подпишет еще одного бразильского таланта

Французский «ПСЖ» достиг устной договоренности с «Коринтианс» по поводу трансфера 18-летнего опорного полузащитника Габриэля Москардо. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, сумма трансфера составит 20 миллионов евро плюс два миллиона возможных бонусов. В нынешнем сезоне на счету Москардо 1 гол и 1 ассист в 37 матчах за «Коринтианс» во всех турнирах.

Несколько дней назад «ПСЖ» договорился по поводу трансфера еще одного молодого бразильца – защитника «Сан-Паулу» Лукаса Беральдо.