Романо: ПСЖ подписал 20-летнего бразильского защитника
Лукас Беральдо покинет «Сан-Паулу»
Французский «ПСЖ» достиг устной договоренности по поводу трансфера 20-летнего бразильского центрального защитника «Сан-Паулу» Лукаса Беральдо. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации, сумма трансфера составит 20 миллионов евро. Никаких дополнительных пунктов и бонусов в сделке не предусмотрено.
Условия личного контракта с самим Беральдо также согласованы, бразилец ждет разрешения на прохождение медосмотра.
В 2023 году на счету Беральдо 1 гол в 48 матчах за «Сан-Паулу».
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