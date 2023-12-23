Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Романо: ПСЖ подписал 20-летнего бразильского защитника
Франция
23 декабря 2023, 14:53 |
283
0

Романо: ПСЖ подписал 20-летнего бразильского защитника

Лукас Беральдо покинет «Сан-Паулу»

23 декабря 2023, 14:53 |
283
0
Романо: ПСЖ подписал 20-летнего бразильского защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Беральдо

Французский «ПСЖ» достиг устной договоренности по поводу трансфера 20-летнего бразильского центрального защитника «Сан-Паулу» Лукаса Беральдо. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, сумма трансфера составит 20 миллионов евро. Никаких дополнительных пунктов и бонусов в сделке не предусмотрено.

Условия личного контракта с самим Беральдо также согласованы, бразилец ждет разрешения на прохождение медосмотра.

В 2023 году на счету Беральдо 1 гол в 48 матчах за «Сан-Паулу».

По теме:
Интер зимой подпишет защитника Брюгге
Источник: Реал Мадрид рассматривает возможность трансфера игрока из россии
Президент Франции – о будущем Мбаппе: «Я не его агент»
ПСЖ Сан-Паулу трансферы трансферы Лиги 1 Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик и Цыганков обрушили коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге в 312 раз
Футбол | 23 декабря 2023, 08:10 4
Довбик и Цыганков обрушили коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге в 312 раз
Довбик и Цыганков обрушили коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге в 312 раз

«Красно-белые» являются вторыми фаворитами на чемпионство в Испании по мнению букмекеров

Ливерпуль – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 23 декабря 2023, 12:09 2
Ливерпуль – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ливерпуль – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 23 декабря в 19:30 по Киеву

Шахтер отказал Коринтиансу в вопросе продления аренды Майкона
Футбол | 23.12.2023, 10:10
Шахтер отказал Коринтиансу в вопросе продления аренды Майкона
Шахтер отказал Коринтиансу в вопросе продления аренды Майкона
Суперкомпьютер назвал фаворита Ла Лиги после 18 туров. Каковы шансы Жироны?
Футбол | 22.12.2023, 18:04
Суперкомпьютер назвал фаворита Ла Лиги после 18 туров. Каковы шансы Жироны?
Суперкомпьютер назвал фаворита Ла Лиги после 18 туров. Каковы шансы Жироны?
Кто согласен, а кто против? Участники Европейской Суперлиги (обновляется)
Футбол | 22.12.2023, 17:23
Кто согласен, а кто против? Участники Европейской Суперлиги (обновляется)
Кто согласен, а кто против? Участники Европейской Суперлиги (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как Армения и Грузия не попали на ЧМ из-за натурализованных бразильцев
Как Армения и Грузия не попали на ЧМ из-за натурализованных бразильцев
22.12.2023, 03:35 2
Футзал
Стало известно условие, при котором Барселона подпишет Виктора Цыганкова
Стало известно условие, при котором Барселона подпишет Виктора Цыганкова
22.12.2023, 09:00 6
Футбол
ФОТО. Уроженка москвы сыграет на Australian Open в цветах украинского флага
ФОТО. Уроженка москвы сыграет на Australian Open в цветах украинского флага
22.12.2023, 07:40 11
Теннис
Анчелотти провел еще один личный разговор с Луниным. Известны итоги
Анчелотти провел еще один личный разговор с Луниным. Известны итоги
21.12.2023, 13:07 8
Футбол
Футбольная революция. Объявлен формат Европейской Суперлиги
Футбольная революция. Объявлен формат Европейской Суперлиги
21.12.2023, 13:45 76
Футбол
Источник: футболистам команды УПЛ пришли повестки
Источник: футболистам команды УПЛ пришли повестки
22.12.2023, 19:15 12
Футбол
ВИДЕО. Крушил все, что было рядом. Эмоции тренера Алавеса после гола Реала
ВИДЕО. Крушил все, что было рядом. Эмоции тренера Алавеса после гола Реала
22.12.2023, 11:22 9
Футбол
Фантастический прогресс Довбика. Обновлены цены на футболистов Ла Лиги
Фантастический прогресс Довбика. Обновлены цены на футболистов Ла Лиги
22.12.2023, 19:01 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем