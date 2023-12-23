Романо: ПСЖ подписал 20-летнего бразильского защитника

Французский «ПСЖ» достиг устной договоренности по поводу трансфера 20-летнего бразильского центрального защитника «Сан-Паулу» Лукаса Беральдо. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, сумма трансфера составит 20 миллионов евро. Никаких дополнительных пунктов и бонусов в сделке не предусмотрено.

Условия личного контракта с самим Беральдо также согласованы, бразилец ждет разрешения на прохождение медосмотра.

В 2023 году на счету Беральдо 1 гол в 48 матчах за «Сан-Паулу».