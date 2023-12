​«Они – невероятные». Реакция фанатов на игру Довбика и Цыганкова 

10 декабря состоялся матч 16-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу жиронцев.

Украинские футболисты номинальных гостей Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли на поле с первых минут. На 12-й Довбик открыл счет в матче после передачи Цыганкова.

Артем отыграл 73 минуты, после чего был заменен на Кристиана Стуани, а на 78-й Кристиан Порту вышел вместо Виктора.

Футбольные болельщики оценили игру украинского дуэта в социальных сетях:

gimenezista: «Довбик и Цыганков – невероятные»

LaLigaExtra: «Артем Довбик и Виктор Цыганков – серьезный дуэт для «Жироны» в этом сезоне»

Artem Dovbyk and Viktor Tsygankov is a serious duo for Girona this season. 💫🇺🇦🇺🇦pic.twitter.com/p3LO1rTrys