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  4. ​«Они – невероятные». Реакция фанатов на игру Довбика и Цыганкова 
Испания
11 декабря 2023, 11:07 | Обновлено 11 декабря 2023, 11:16
7028
6

​«Они – невероятные». Реакция фанатов на игру Довбика и Цыганкова 

Украинский дуэт помог «Жироне» добыть историческую победу против «Барселоны»

11 декабря 2023, 11:07 | Обновлено 11 декабря 2023, 11:16
7028
6
​«Они – невероятные». Реакция фанатов на игру Довбика и Цыганкова 
Getty Images/Global Images Ukraine

10 декабря состоялся матч 16-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу жиронцев.

Украинские футболисты номинальных гостей Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли на поле с первых минут. На 12-й Довбик открыл счет в матче после передачи Цыганкова.

Артем отыграл 73 минуты, после чего был заменен на Кристиана Стуани, а на 78-й Кристиан Порту вышел вместо Виктора.

Футбольные болельщики оценили игру украинского дуэта в социальных сетях:

gimenezista: «Довбик и Цыганков – невероятные»

LaLigaExtra: «Артем Довбик и Виктор Цыганков – серьезный дуэт для «Жироны» в этом сезоне»

Marcos Henrique: «Виктор Цыганков сегодня был лучшим на поле».

FB eye’s #Tenhagout: «Довбик, меня поразил, теперь буду пристально следить за ним».

Maxoux: «Довбик монстр, он сегодня вышел на поле, чтобы уничтожить Барсу».

Utd_Time: «Рад видеть, как у Цыганкова все хорошо в Жироне».

«Жирона» набрала 41 пункт в Ла Лиге. Команда стала первой среди участников топ-5 чемпионатов, у которых уже 40+ очков.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Remark
Наша улюблена рубрика на спорт.юа "шо там в соцмережах")))
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+3
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Burevestnik
якщо Жирона і Манчестер Сіті вийдуть в Лігу Чемпіонів,
то яка з цих команд буде грати в Лігі Конференцій?   
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+1
zhyr
Мені здається, що Довбик останні 2 матчі якось слабше відіграв, ніж попередні. Хоч і забив. 
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0
Istm
незрозуміло, "навіть її українська зв'язка".
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0
Alex86 1
Ждем теперь их феерии при выходе на евро
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0
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