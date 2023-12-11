Цыганков отдает, Довбик забивает. Жирона победила Барселону

В 16-м туре Ла Лиги встретились «Барселона» и «Жирона». В стартовом составе гостей на поле вышли украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик. Матч завершился победой жиронцев со счетом 4:2.

Отчет о матче ожидайте позже.

Чемпионат Испании. 16 тур.

«Барселона» – «Жирона» – 2:4

Голы: Левандовски (19), Гюндоган (92) – Довбик (12), Гутьеррес (41), Фернандес (81), Стуані (95)

Предупреждения: Араухо (98) – Блинд (64), Стуани (96)

«Барселона»: Пенья, Кунде, Араухо, Кристенсен (Бальде, 65), Канселу, Гюндоган, де Йонг, Педри (Фермин, 80), Рафинья (Ф.Торрес, 65), Левандовски, Феликс (Ямал, 65).

«Жирона»: Гассанига, Коуту (Фернандес, 78), А.Гарсия, Блинд, Гутьеррес, Лопес, Мартин (Солис, 87), Э.Гарсия, Цыганков (Порту, 78), Савио, Довбик (Стуани, 74).

Арбитр: Диас де Мера Эскудерос

«Эстади Олимпико» (Барселона, Испания)

БАРСЕЛОНА – ЖИРОНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА