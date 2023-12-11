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Чемпионат Испании
Барселона
10.12.2023 22:00 – FT 2 : 4
Жирона
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Испания
11 декабря 2023, 00:03 | Обновлено 11 декабря 2023, 00:08
1993
23

Цыганков отдает, Довбик забивает. Жирона победила Барселону

Команда украинцев продолжила победное шествие

11 декабря 2023, 00:03 | Обновлено 11 декабря 2023, 00:08
1993
23
Цыганков отдает, Довбик забивает. Жирона победила Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine

В 16-м туре Ла Лиги встретились «Барселона» и «Жирона». В стартовом составе гостей на поле вышли украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик. Матч завершился победой жиронцев со счетом 4:2.

Отчет о матче ожидайте позже.

Чемпионат Испании. 16 тур.

«Барселона» – «Жирона» – 2:4

Голы: Левандовски (19), Гюндоган (92) – Довбик (12), Гутьеррес (41), Фернандес (81), Стуані (95)

Предупреждения: Араухо (98) – Блинд (64), Стуани (96)

«Барселона»: Пенья, Кунде, Араухо, Кристенсен (Бальде, 65), Канселу, Гюндоган, де Йонг, Педри (Фермин, 80), Рафинья (Ф.Торрес, 65), Левандовски, Феликс (Ямал, 65).

«Жирона»: Гассанига, Коуту (Фернандес, 78), А.Гарсия, Блинд, Гутьеррес, Лопес, Мартин (Солис, 87), Э.Гарсия, Цыганков (Порту, 78), Савио, Довбик (Стуани, 74).

Арбитр: Диас де Мера Эскудерос

«Эстади Олимпико» (Барселона, Испания)

БАРСЕЛОНА – ЖИРОНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Барселона Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик Барселона - Жирона отчеты
Источник Sport.ua
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Комментарии 23
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Bualur
Все закономірно!  Дуже зріла гра "Жирони", Два гравці забивають вперше в чемпіонаті - і це проти Барси. Циганков і Довбик на гранично високому рівні. 
 p.s.  Лівандовскі з форварда, здатного протаранити будь-яку оборону, у Барселоні поступово перетворюється на "балерину".
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+14
Показать Скрыть 2 ответа
VitosKH
Браво Жирона!!!👏👏👏
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+8
Mr Voevudskiy
Жирона ты просто космос!
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+6
roman75zpr
Да уж, не часто Барса на своём поле 4 гола глотает... Могу вспомнить только в 97-м от Динамо )
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
Octopus
Первая победа Жироны над Барселоной в истории вышла весьма эффектной!
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+4
Иван Качура
Молодці 👏 не дуже і притискались до своїх воріт, свої голи в контргрі забили👍
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+3
Octopus
Ах какая команда! Жирона преподнесла Барселоне урок футбола - без обороны нечего делать во серьезном футболе! Лапорта стоял как водой облитый))
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+3
Pavel_i_CO
Барса отримала вдома чотири штуки, як в 97-му від Динамо Київ!)
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Viktor Shuper
бачив ставки ставочніків, кидали скріншоти як грузили великі суми на тотал менше 4,5 голів у матчі і перемогу Барси. думали, буде обережний футбол 
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+1
NoMad
Мурзiку на замєтку. Може попитатись хлопцiв як навчитись грати на високому рiвнi
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0
Показать Скрыть 5 ответов
Burevestnik
моя ставка на нічию не зіграла.....         
НУ  і  ХУ... З НЕЮ !!!       
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-1
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Alex Komnin
На найближчі років 10 про Барселону можна забути. Якісних гравців, котрі роблять гру, нема. Пригадую, був Серхі Роберто - 200 млн оцінювали - десь зник. Потім якійсь молодий "суперталановитий" африканець, котрий пішов до Де Дзербі в Брайтон.
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-5
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