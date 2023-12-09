10 декабря на «Эстади Олимпико» пройдет матч 16-го тура Примеры, в котором «Барселона» встретится с «Жироной». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Барселона

Команда смогла досрочно обеспечить себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Казалось бы, обязательная программа для гранда такого масштаба, но Хави не выполнял ее ни в 2021-м (там, правда, все списали на Кумана, которого убрали только осенью), ни в 2022-м. Сейчас снова не обошлось без осечки, в виде 0:1 с Шахтером, но все остальные поединки были выиграны, что уже гарантировало участие в 1/8 финала главного еврокубка. Но в Примере ситуация иная - там не выигрывают треть поединков. Да, поражение за осень было только 1, в домашнем Эль Класико с Реалом. Но были ничьи с явно более слабыми соперниками - Хетафе и Мальоркой, Гранадой и Райо Вальекано. В итоге против Атлетико уже сине-гранатовые не выходили особенным фаворитом пары даже дома.

Жирона

Клуб вернулся в Ла Лигу перед началом прошлого сезона. Тогда жиронцы рассматривались как потенциальный аутсайдер, но они смогли закончить ту темпораду, 2022/2023, в верхней половине турнирной таблицы. Сейчас же подопечные Мичела Санчеса (который скромно заверяет, что команда пока обеспечила себе право сыграть и в следующем сезоне, гарантировала от падения в Сегунду) и вовсе продолжает упорно лидировать в турнирной таблице, набрав за 15 матчей 38 очков, наравне с самим мадридским Реалом. Серия побед оборвалась в самом конце ноября, ничьей против Атлетика. Но в прошлую субботу дома получилось оформить 2:1 с Валенсией. Еще и в волевом стиле: проигрывали до 82-й минуте, но потом напомнил о себе Стуани. На счету уругвайского ветерана дубль.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне за 180+ минут был забит всего 1 гол. Он на счету Педри, что отметился на поле жирондинцев.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в победу «Барселоны» (коэффициент - 1,64).