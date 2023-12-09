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Чемпионат Испании
Барселона
10.12.2023 22:00 - : -
Жирона
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Испания
09 декабря 2023, 21:10 |
1454
0

Барселона – Жирона. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 16 тура чемпионата Испании

09 декабря 2023, 21:10 |
1454
0
Барселона – Жирона. Текстовая трансляция матча
ФК Жирона. Виктор Цыганков и Артем Довбик

В воскресенье, 10 декабря, состоится поединок 16 тура испанской Примеры, в котором встретятся «Барселона» и «Жирона». Матч пройдет в Барселоне на «Эстади Олимпико», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Жирона» в текущем сезоне продолжает удивлять своими результатами футбольную общественность. На данный момент «бело-красные» идут на втором месте турнирной таблицы и могут в случае победы стать лидером Примеры. К этому промежуточному успеху причастны украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков, выступающие за «Жирону». В предыдущих семи своих матчах жиронцы одержали шесть побед и 1 раз сыграли вничью. «Барселона» занимает третью позицию, на четыре очка отставая от своего ближайшего соперника.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Жирона», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Барселона Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик Барселона - Жирона текстовая трансляция
Источник Sport.ua
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