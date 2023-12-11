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Чемпионат Испании
Барселона
10.12.2023 22:00 – FT 2 : 4
Жирона
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Испания
11 декабря 2023, 00:23 | Обновлено 11 декабря 2023, 01:42
1886
0

Барселона – Жирона – 2:4. Гол Довбика, ассист Цыганкова. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 16-го тура чемпионата Испании

11 декабря 2023, 00:23 | Обновлено 11 декабря 2023, 01:42
1886
0
Барселона – Жирона – 2:4. Гол Довбика, ассист Цыганкова. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик (слева)

В матче 16-го тура Ла Лиги «Жирона» в гостях одолела «Барселону» со счетом 4:2.

Первый гол в матче создали украинцы: Виктор Цыганков отдал, Артем Довбик забил.

«Жирона» набрала 41 очко и стала лидером чемпионата Испании.

Топ-4 Ла Лиги: Жирона (41), Реал (39), Атлетико, Барселона (по 34).

Чемпионат Испании. 16-й тур, 10 ноября

Барселона – Жирона – 2:4

Голы: Левандовски, 19, Гюндоган, 90+1 – Довбик, 12, Гутьеррес, 40, Валери, 80, Стуани, 90+5.

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Довбик, 12 мин.

ГОЛ! 1:1. Левандовски, 19 мин.

ГОЛ! 1:2. Гутьеррес, 40 мин.

ГОЛ! 1:3. Валери, 80 мин.

ГОЛ! 2:3. Гюндоган, 90+1 мин.

ГОЛ! 2:3. Стуани, 90+5 мин.

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Стуани (Жирона).
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Илкай Гюндоган (Барселона).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Валери Фернандес (Жирона).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Мигель Гутьеррес (Жирона).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Жирона).
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Источник Sport.ua
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