Барселона – Жирона – 2:4. Гол Довбика, ассист Цыганкова. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 16-го тура чемпионата Испании
В матче 16-го тура Ла Лиги «Жирона» в гостях одолела «Барселону» со счетом 4:2.
Первый гол в матче создали украинцы: Виктор Цыганков отдал, Артем Довбик забил.
«Жирона» набрала 41 очко и стала лидером чемпионата Испании.
Топ-4 Ла Лиги: Жирона (41), Реал (39), Атлетико, Барселона (по 34).
Чемпионат Испании. 16-й тур, 10 ноября
Барселона – Жирона – 2:4
Голы: Левандовски, 19, Гюндоган, 90+1 – Довбик, 12, Гутьеррес, 40, Валери, 80, Стуани, 90+5.
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Довбик, 12 мин.
ГОЛ! 1:1. Левандовски, 19 мин.
ГОЛ! 1:2. Гутьеррес, 40 мин.
ГОЛ! 1:3. Валери, 80 мин.
ГОЛ! 2:3. Гюндоган, 90+1 мин.
ГОЛ! 2:3. Стуани, 90+5 мин.
События матча
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