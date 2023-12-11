Мичел оценил победу над Барсой и рассказал, что значит лидерство Жироны

10 декабря состоялся матч 16-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу жиронцев.

После завершения встречи главный тренер Артема Довбика и Виктора Цыганкова Мичел прокомментировал победу своих подопечных:



«Очень рад, потому что мы нашли как играть против отличной «Барсы». Это была игра деталей. Мы все поняли и рассчитали правильно. Они начали очень сильно. Счет 1:0 вселил в нас спокойствие. Они рано сравняли счет, но Мигель Гутьеррес отлично сыграл. Мы хорошо владели мячом, гол могли забить в любой момент. Равный матч, с шансами. Лидерство, 100 игр в Ла Лиги. Впервые я обыграл «Барсу», «Жирона» впервые обыграла «Барсу». Были моменты, когда ноги игроков не слушались их, потому что темп очень высокий. У них жестокий менталитет. Я сказал им, что в дуэлях нужно иметь оборонительный настрой.

Это самая особенная победа. Потому что это лидерство. Было много трудностей. Они нас немного удивили.

Мы увидели великую команду и еще одну... Это я про нас, мы хотим быть такими. Это была игра, в которой могло случиться все, что угодно. Приехать сюда с желанием и амбициями преследовать гол соперника – это огромная заслуга.

Чемпионы? Игра за игрой. Я думаю, что математически сегодня мы уже спасены, не вылетим из Ла Лиги. В этом и состояла цель изначально. Мы доминировали во всех играх, кроме игры с «Реалом». Я сказал своим игрокам, что сегодня им следует ожидать игры, в которой они будут доминировать. Я думаю, что команда это поняла.

Сейчас мы лидеры, но это очень сложно. Нам нужно бороться, чтобы попасть в еврокубки в следующем сезоне.

Я очень доволен игрой и сезоном. Не знаю, сможем ли мы продержаться на вершине. Эти игроки творят историю. Правда.

Я не знаю, в состоянии ли мы выиграть Ла Лигу, но я знаю, что мы в состоянии победить любого соперника. Я сказал Хави: У нас нет такого давления. Это не цель. Но это и не может являться целью.

Я ни с кем себя не сравниваю. Больше всего меня радует то, что у команды есть душа. Стуани никогда не обыгрывал «Барсу», и он забил четвертый гол в матче... Это прекрасные вещи.

В этом году результаты намного превосходят ожидания. Это не просто какое-то лидерство», – заявил Мичел.

Видеообзор матча Барселона – Жирона – 2:4