Шевченко сватают в Милан, неудачи в баскетболе, гандболе, футзале, биатлоне

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 29 ноября.

1. Возвращение года? Андрей Шевченко может возглавить Милан

Услуги легендарного нападающего были предложены руководству клуба

2A. Турнирные таблицы ЛЧ. Уже известно 12 из 16 участников плей-офф

Оставшиеся 4 путевки в 1/8 финала будут разыграны в 6-м туре

2B. Партнеры играли против Трубина. Бенфика умудрилась упустить 3:0 с Интером

Команда Рогера Шмидта будет решать свою судьбу в последнем туре

2C. Лунин отыграл матч Лиги чемпионов, Реал продолжает побеждать

Это 5-я победа мадридцев в 5 матчах группы Лиги чемпионов

2D. Арсенал с Зинченко разгромил Ланс. Канониры вместе с ПСВ вышли в плей-офф

Путевку в 1/16 финала Лиги Европы в последнем туре разыграют Ланс и Севилья

3A. Бавария не сумела обыграть Копенгаген. У Ман Юнайтед – сложная ситуация

Английскому клубу нужно победа над Баварией и ничья в матче конкурентов

3B. Суперкамбэк. ПСВ вырвал победу у Севильи, уступая 0:2 за 25 мин до конца

На 66-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве, и гости забили трижды

3C. Где оборона? МЮ пропустил три гола, команда последняя в группе ЛЧ

Но есть хорошие шансы пройти дальше

4A. Рух U-19 победил Мидтьюлланд, но вылетел из Юношеской лиги УЕФА

Подопечные Сергея Задорожного не смогли пройти датчан

4B. КОВАЛЬ: «Талисман Зари – черно-белый кот. А он выход всегда найдет»

Главный тренер «Зари» поделился ожиданиями от матча ЛК против «Гента»

5A. Луческу отказался возглавить Динамо Бухарест. Он хочет в сборную Румынии

78-летний специалист нацелен продолжать работать на высшем уровне

5B. Анчелотти лично объяснил Лунину, почему Кепа будет игроком основы

Главный тренер мадридского «Реала» хочет избежать любых недоразумений

6A. Лидер чемпионата Италии хочет летом подписать Артема Довбика

Но «Жирона» пока не намерена продавать своего лидера «Интеру»

6B. Шахтер предложил 4 миллиона евро за опорника Палмейраса Фабиньо

В конкурентах у «горняков» значится бразильский «Ред Булл Брагантино»

6C. ОФИЦИАЛЬНО. В футболе могут появиться временные удаления

IFAB утвердил ряд мер по борьбе со спорами с арбитрами

7A. Провал в третьей четверти и напряжение в конце. Прометей уступил Ховентуту

Украинская команда уверенно провела 1-ю половину, а во второй не хватило сил

7B. Неудачное возвращение. Сборная Украины крупно уступила Бразилии

Украинские гандболистки не сумели удивить фавориток на ЧМ

7C. Пять голов на последних минутах. ХИТ проиграл Констракту в элит-раунде ЛЧ

Киевский клуб выигрывал в 3 мяча, но пропустил 5 голов за последние 4 минуты

8A. Мужской Прометей вышел в следующий раунд Кубка ЕКВ

Украинцы выиграли и во 2-м матче у клуба «Ликург» из Нидерландов

8B. Женский Прометей одержал первую победу в Лиге чемпионов

На площадке соперниц украинские волейболистки выиграли у «Альба Блаж»

9A. Соболева дала бой Младенович, но проиграла в трех сетах

Анастасия уступила известной француженке на турнире в Трнаве

9B. На 12-м месте. Украинки провалили женскую эстафету в Эстерсунде

Блашко ушла на штрафной круг на втором этапе

10A. А за окном снова весна. Об очередном выходе Шахтера в плей-офф еврокубков

Валерий Василенко – о том, что запоминается не только последнее

10B. Эффект Беллингема. Почему Реал готов отказаться от попыток подписать Мбаппе

«Бланкос» планируют делать ставку на кадровую политику по развитию юных талантов