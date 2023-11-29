Шахтер предложил 4 миллиона евро за опорника Палмейраса Фабиньо

Чемпион Украины «Шахтер» сделал предложение «Палмейрасу» о переходе 21-летнего опорного полузащитника Фабиньо.

За молодого футболиста «горняки» были готовы заплатить 4 миллиона евро, однако получили отказ.

Также интерес к Фабиньо проявляет бразильский «Ред Булл Брагантино», однако боссы «Палмейраса» дали понять, что видят опорного хавбека в составе первой команды своего клуба и в следующем году, и вести переговоры о продаже футболиста не готовы.

Фабиньо является воспитанником академии «Палмейраса». За первую команду этого клуба выступает с 2021 года и провел 54 матча.

В июле нынешнего года хавбек продлил контракт с «Палмейрасом», и теперь срок его действия рассчитан до конца 2027-го.