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  4. Шахтер предложил 4 миллиона евро за опорника Палмейраса Фабиньо
Украина. Премьер лига
29 ноября 2023, 18:22 |
930
2

Шахтер предложил 4 миллиона евро за опорника Палмейраса Фабиньо

В конкурентах у «горняков» значится бразильский «Ред Булл Брагантино»

29 ноября 2023, 18:22 |
930
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Шахтер предложил 4 миллиона евро за опорника Палмейраса Фабиньо
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабиньо

Чемпион Украины «Шахтер» сделал предложение «Палмейрасу» о переходе 21-летнего опорного полузащитника Фабиньо.

За молодого футболиста «горняки» были готовы заплатить 4 миллиона евро, однако получили отказ.

Также интерес к Фабиньо проявляет бразильский «Ред Булл Брагантино», однако боссы «Палмейраса» дали понять, что видят опорного хавбека в составе первой команды своего клуба и в следующем году, и вести переговоры о продаже футболиста не готовы.

Фабиньо является воспитанником академии «Палмейраса». За первую команду этого клуба выступает с 2021 года и провел 54 матча.

В июле нынешнего года хавбек продлил контракт с «Палмейрасом», и теперь срок его действия рассчитан до конца 2027-го.

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Источник ESPN
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Комментарии 2
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AK.228
Так, Стеееееепааааан… не вічний, потрібно шукати заміну 
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CheMP
интересно
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