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ITF
29 ноября 2023, 13:27 | Обновлено 29 ноября 2023, 13:30
438
0

Соболева дала бой Младенович, но проиграла в трех сетах

Анастасия уступила известной француженке на турнире в Трнаве

29 ноября 2023, 13:27 | Обновлено 29 ноября 2023, 13:30
438
0
Соболева дала бой Младенович, но проиграла в трех сетах
ФТУ. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№323 WTA) завершила выступления на турнире ITF 60 в Трнаве (Словакия) и в одиночном разряде.

В первом раунде украинка проиграла бывшей 10-й ракетке мира Кристине Младенович из Франции (№251 WTA).

Трнава. Первый круг
Анастасия Соболева (Украина) – Кристина Младенович (Франция) – 4:6, 6:2, 3:6

Отметим, что это была первая встреча теннисисток. Анастасия вчера проиграла также матч парного разряда.

В следующем раунде Младенович сразится против Катарины Кужмовой (№515 WTA) или Надин Келлер (№456 WTA).

Ранее во второй круг этого турнира пробилась Катерина Володько, которая остановила Дарью Снигур.

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Источник Sport.ua
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