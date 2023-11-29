Соболева дала бой Младенович, но проиграла в трех сетах
Анастасия уступила известной француженке на турнире в Трнаве
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№323 WTA) завершила выступления на турнире ITF 60 в Трнаве (Словакия) и в одиночном разряде.
В первом раунде украинка проиграла бывшей 10-й ракетке мира Кристине Младенович из Франции (№251 WTA).
Трнава. Первый круг
Анастасия Соболева (Украина) – Кристина Младенович (Франция) – 4:6, 6:2, 3:6
Отметим, что это была первая встреча теннисисток. Анастасия вчера проиграла также матч парного разряда.
В следующем раунде Младенович сразится против Катарины Кужмовой (№515 WTA) или Надин Келлер (№456 WTA).
Ранее во второй круг этого турнира пробилась Катерина Володько, которая остановила Дарью Снигур.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У гостей удаление заработал Арбнор Муйя
Украинка разобралась с Екатериной Макаровой