Соболева дала бой Младенович, но проиграла в трех сетах

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№323 WTA) завершила выступления на турнире ITF 60 в Трнаве (Словакия) и в одиночном разряде.

В первом раунде украинка проиграла бывшей 10-й ракетке мира Кристине Младенович из Франции (№251 WTA).

Трнава. Первый круг

Анастасия Соболева (Украина) – Кристина Младенович (Франция) – 4:6, 6:2, 3:6

Отметим, что это была первая встреча теннисисток. Анастасия вчера проиграла также матч парного разряда.

В следующем раунде Младенович сразится против Катарины Кужмовой (№515 WTA) или Надин Келлер (№456 WTA).

Ранее во второй круг этого турнира пробилась Катерина Володько, которая остановила Дарью Снигур.