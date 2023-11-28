Снигур не справилась с опытом Володько на соревнованиях в Чехии

Украинские теннисистки Дарья Снигур (№123 WTA) и Катерина Володько (№273 WTA) сразились между собой на турнире ITF 60 в Трнаве (Чехия).

В первом раунде основы более опытная теннисистка одержала победу в двух сетах.

Трнава. Первый круг

Катерина Володько (Украина) – Дарья Снигур (Украина) – 6:4, 6:0

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Александры Игнатик (№285 WTA) или Сары Сариновой.

Ранее Даяна Ястремская успешно стартовала на соревнованиях в Андорре.