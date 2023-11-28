ITF28 ноября 2023, 17:26 | Обновлено 28 ноября 2023, 17:29
187
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Снигур не справилась с опытом Володько на соревнованиях в Чехии
Дарья проиграла соотечественнице в двух партиях
28 ноября 2023, 17:26 | Обновлено 28 ноября 2023, 17:29
187
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Украинские теннисистки Дарья Снигур (№123 WTA) и Катерина Володько (№273 WTA) сразились между собой на турнире ITF 60 в Трнаве (Чехия).
В первом раунде основы более опытная теннисистка одержала победу в двух сетах.
Трнава. Первый круг
Катерина Володько (Украина) – Дарья Снигур (Украина) – 6:4, 6:0
Это была первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Александры Игнатик (№285 WTA) или Сары Сариновой.
Ранее Даяна Ястремская успешно стартовала на соревнованиях в Андорре.
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Комментарии 1
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таке враження.що вони домовилися,що та хто програе перший сет,не буде опиратися і в другому.Набагато молодшой і набагато вищої за рейтингом,ганьба
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