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WTA
28 ноября 2023, 17:15 | Обновлено 28 ноября 2023, 17:26
513
2

Ястремская обыграла нейтральную теннисистку на старте турнира в Андорре

Украинка разобралась с Екатериной Макаровой

28 ноября 2023, 17:15 | Обновлено 28 ноября 2023, 17:26
513
2
Ястремская обыграла нейтральную теннисистку на старте турнира в Андорре
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№106 WTA) успешно начала выступления на турнире WTA 125 в Андорре, который проходит на крытых хардовых кортах.

В первом раунде основы украинка переиграла 27-летнюю Екатерину Макарову (№168 WTA).

Андорра. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Екатерина Макарова – 6:2, 6:2

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Анастасии Севастовой, которая вернулась после декрета, или против Ирен Бурильо Эскориуэлы (№260 WTA).

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Даяна Ястремская WTA Андорра Екатерина Макарова (Владимировна)
Источник Sport.ua
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Андрей Залищук
на "изи", мінус кацапка, молодець Даяна
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Александр Ад
Молодець,но гравець першої сотні(майже)повинен розуміти,що на медленому покритті не треба відразу після свого удару бігті до сіткі.Суперниця в 2 сеті ії разів чотирі так обводила своїм ударом( 1 сет я не бачив)
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