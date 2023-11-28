Ястремская обыграла нейтральную теннисистку на старте турнира в Андорре

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№106 WTA) успешно начала выступления на турнире WTA 125 в Андорре, который проходит на крытых хардовых кортах.

В первом раунде основы украинка переиграла 27-летнюю Екатерину Макарову (№168 WTA).

Андорра. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Екатерина Макарова – 6:2, 6:2

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Анастасии Севастовой, которая вернулась после декрета, или против Ирен Бурильо Эскориуэлы (№260 WTA).