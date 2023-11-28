Ястремская обыграла нейтральную теннисистку на старте турнира в Андорре
Украинка разобралась с Екатериной Макаровой
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№106 WTA) успешно начала выступления на турнире WTA 125 в Андорре, который проходит на крытых хардовых кортах.
В первом раунде основы украинка переиграла 27-летнюю Екатерину Макарову (№168 WTA).
Андорра. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Екатерина Макарова – 6:2, 6:2
Это была первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Анастасии Севастовой, которая вернулась после декрета, или против Ирен Бурильо Эскориуэлы (№260 WTA).
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