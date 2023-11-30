Лунин отыграл матч Лиги чемпионов, Реал продолжает побеждать

«Реал» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов обыграл «Наполи» со счетом 4:2. Украинский вратарь мадридцев Андрей Лунин отыграл весь матч. Соперник нанес три удара в створ ворот.

Команда Карло Анчелотти выиграла пятый из пяти матчей в группе.

Лига чемпионов. Группа С

Реал - Наполи 4:2

Голы: Родриго, 11, Беллингэм, 22, Мартинес, 84, Хоселу, 90+4 - Симеоне, 9, Ангисса, 47

Реал: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Менди (Начо, 87), Кроос, Себальос (Хоселу, 57), Вальверде, Беллингэм, Диас (Мартинес, 65), Родриго (Васкес, 87)

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Рахмани, Натан, Жезус, Зьелински (Элмас, 65), Лоботка, Ангисса, Политано, Кварацхелия, Симеоне (Осимхэн, 46)

Брага - Унион 1:1

Голы: Джало, 51 - Госенс, 42

Брага: Магальяэш, Гомес (Мендес, 81), Фонт, Ниакате, Борха, Моутиньо, Карвальо (Сеатчи, 36), Джало (Фернандеш, 81), Салазар, Орта, Бенза (Руис, 68)

Унион: Ронноу, Юранович, Кнохе, Лейте, Росселльон, Хедира (Ааронсон, 79), Фолланд, Тусар (Хабарер, 62), Лаидони (Крал, 79), Госенс, Бехренс (Фофана, 62)

Удален: Ниакате, 30

1. Реал - 15

2. Наполи - 7

3. Брага - 4

4. Унион - 2