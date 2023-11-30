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Лига Чемпионов
Реал Мадрид
29.11.2023 22:00 – FT 4 : 2
Наполи
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Лига чемпионов
30 ноября 2023, 00:02 |
1673
6

Лунин отыграл матч Лиги чемпионов, Реал продолжает побеждать

5 победа мадридцев в группе

30 ноября 2023, 00:02 |
1673
6
Лунин отыграл матч Лиги чемпионов, Реал продолжает побеждать
Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов обыграл «Наполи» со счетом 4:2. Украинский вратарь мадридцев Андрей Лунин отыграл весь матч. Соперник нанес три удара в створ ворот.

Команда Карло Анчелотти выиграла пятый из пяти матчей в группе.

Лига чемпионов. Группа С

Реал - Наполи 4:2
Голы: Родриго, 11, Беллингэм, 22, Мартинес, 84, Хоселу, 90+4 - Симеоне, 9, Ангисса, 47

Реал: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Менди (Начо, 87), Кроос, Себальос (Хоселу, 57), Вальверде, Беллингэм, Диас (Мартинес, 65), Родриго (Васкес, 87)

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Рахмани, Натан, Жезус, Зьелински (Элмас, 65), Лоботка, Ангисса, Политано, Кварацхелия, Симеоне (Осимхэн, 46)

Брага - Унион 1:1
Голы: Джало, 51 - Госенс, 42

Брага: Магальяэш, Гомес (Мендес, 81), Фонт, Ниакате, Борха, Моутиньо, Карвальо (Сеатчи, 36), Джало (Фернандеш, 81), Салазар, Орта, Бенза (Руис, 68)

Унион: Ронноу, Юранович, Кнохе, Лейте, Росселльон, Хедира (Ааронсон, 79), Фолланд, Тусар (Хабарер, 62), Лаидони (Крал, 79), Госенс, Бехренс (Фофана, 62)

Удален: Ниакате, 30

1. Реал - 15
2. Наполи - 7
3. Брага - 4
4. Унион - 2

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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Первый Среди Равных
Карло Анчелотті задоволений - Лунін нарешті пропустив 
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+3
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Sheva19
Тут Реалу U19 можно весь групповой турнир выставлять .Вот нафига такие команды как Унион в лиге чемпионов .Три команды от страны это максимум.
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0
Sheva19
В этой группе нет Конкуренции Реалу .
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0
Alex T
Как наш отыграл?
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0
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