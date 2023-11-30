Брага – Унион – 1:1. Хозяева спаслись в меньшинстве. Видео голов и обзор

«Брага» оказалась в очень тяжелом положении в первом тайме игры с «Унионом». Сначала португальцы остались вдесятером из-за удаления Ньякате, а затем за берлинцев забил Госенс. Впрочем, даже в меньшинстве «Брага» играла острее, владела преимуществом и смогла отыграться усилиями Джало.

Эта ничья сохранила «Браге» шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Для этого португальцам надо обыграть на выезде «Наполи» с разницей минимум в два гола.

У «Униона» есть шанс на третье место. Для этого берлинцам нужно выиграть дома у «Реала» и надеяться, что «Брага» проиграет «Наполи».

Лига чемпионов

5-й тур

«Брага» – «Унион» (Берлин) – 1:1

Голы: Госенс, 42 (0:1), Джало, 51 (1:1).

Удаление: Ньякате, 30 («Брага»).