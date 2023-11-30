Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брага – Унион – 1:1. Хозяева спаслись в меньшинстве. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Брага
29.11.2023 22:00 – FT 1 : 1
Унион Берлин
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
30 ноября 2023, 02:30 | Обновлено 30 ноября 2023, 02:34
29
0

Брага – Унион – 1:1. Хозяева спаслись в меньшинстве. Видео голов и обзор

У португальцев есть шанс на плей-офф Лиги чемпионов

30 ноября 2023, 02:30 | Обновлено 30 ноября 2023, 02:34
29
0
Брага – Унион – 1:1. Хозяева спаслись в меньшинстве. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

«Брага» оказалась в очень тяжелом положении в первом тайме игры с «Унионом». Сначала португальцы остались вдесятером из-за удаления Ньякате, а затем за берлинцев забил Госенс. Впрочем, даже в меньшинстве «Брага» играла острее, владела преимуществом и смогла отыграться усилиями Джало.

Эта ничья сохранила «Браге» шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Для этого португальцам надо обыграть на выезде «Наполи» с разницей минимум в два гола.

У «Униона» есть шанс на третье место. Для этого берлинцам нужно выиграть дома у «Реала» и надеяться, что «Брага» проиграет «Наполи».

Лига чемпионов

5-й тур

«Брага» «Унион» (Берлин) 1:1

Голы: Госенс, 42 (0:1), Джало, 51 (1:1).

Удаление: Ньякате, 30 («Брага»).

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Джало (Брага).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Робин Госенс (Унион Берлин).
30’
Сику Ньякате (Брага) получает красную карточку.
По теме:
Один сэйв. Лунин стал худшим игроком Реала в матче с Наполи
Трубин пропустил три, но был среди лучших в матче против Интера
Худший игрок лучшей команды. Зинченко не удался матч против Ланса
Брага Унион Берлин Лига чемпионов видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лидер чемпионата Италии хочет летом подписать Артема Довбика
Футбол | 29 ноября 2023, 13:11 7
Лидер чемпионата Италии хочет летом подписать Артема Довбика
Лидер чемпионата Италии хочет летом подписать Артема Довбика

Но «Жирона» пока не намерена продавать своего лидера «Интеру»

Джорджина даже не в топ-5. Названы 10 самых богатых женщин футболистов
Футбол | 29 ноября 2023, 20:12 0
Джорджина даже не в топ-5. Названы 10 самых богатых женщин футболистов
Джорджина даже не в топ-5. Названы 10 самых богатых женщин футболистов

Рейтинг возглавила жена Дэвида Бекхэма

«Ему будет легко». Джеймс Тони сделал прогноз на бой Фьюри – Усик
Бокс | 29.11.2023, 14:52
«Ему будет легко». Джеймс Тони сделал прогноз на бой Фьюри – Усик
«Ему будет легко». Джеймс Тони сделал прогноз на бой Фьюри – Усик
Провал в третьей четверти и напряжение в конце. Прометей уступил Ховентуту
Баскетбол | 29.11.2023, 23:30
Провал в третьей четверти и напряжение в конце. Прометей уступил Ховентуту
Провал в третьей четверти и напряжение в конце. Прометей уступил Ховентуту
Арсенал – Ланс – 6:0. Исторический разгром. Видео голов и обзор матча
Футбол | 30.11.2023, 02:13
Арсенал – Ланс – 6:0. Исторический разгром. Видео голов и обзор матча
Арсенал – Ланс – 6:0. Исторический разгром. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Цыганков открыл счет в матче с Атлетиком, но Жирона упустила победу
Цыганков открыл счет в матче с Атлетиком, но Жирона упустила победу
28.11.2023, 00:03 22
Футбол
ФОТО. TSYGANGOAT – Жирона отреагировала на гол Цыганкова
ФОТО. TSYGANGOAT – Жирона отреагировала на гол Цыганкова
28.11.2023, 07:28 3
Футбол
Артем Довбик рассказал, насколько тяжелой является его травма
Артем Довбик рассказал, насколько тяжелой является его травма
28.11.2023, 11:48
Футбол
Шахтер – Антверпен – 1:0. Как забил Матвиенко. Видео гола и обзор матча
Шахтер – Антверпен – 1:0. Как забил Матвиенко. Видео гола и обзор матча
28.11.2023, 21:43 3
Футбол
Быстрый гол и два попадания в перекладину. Шахтер победил Антверпен
Быстрый гол и два попадания в перекладину. Шахтер победил Антверпен
28.11.2023, 21:39 153
Футбол
Анчелотти лично объяснил Лунину, почему Кепа будет игроком основы
Анчелотти лично объяснил Лунину, почему Кепа будет игроком основы
29.11.2023, 14:28 33
Футбол
Анчелотти удивил игроков Реала отношением к Лунину
Анчелотти удивил игроков Реала отношением к Лунину
28.11.2023, 11:10 13
Футбол
ВИДЕО. Триллер с серией пенальти. Определены финалисты чемпионата мира U-17
ВИДЕО. Триллер с серией пенальти. Определены финалисты чемпионата мира U-17
28.11.2023, 19:12 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем