Брага – Унион – 1:1. Хозяева спаслись в меньшинстве. Видео голов и обзор
У португальцев есть шанс на плей-офф Лиги чемпионов
«Брага» оказалась в очень тяжелом положении в первом тайме игры с «Унионом». Сначала португальцы остались вдесятером из-за удаления Ньякате, а затем за берлинцев забил Госенс. Впрочем, даже в меньшинстве «Брага» играла острее, владела преимуществом и смогла отыграться усилиями Джало.
Эта ничья сохранила «Браге» шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Для этого португальцам надо обыграть на выезде «Наполи» с разницей минимум в два гола.
У «Униона» есть шанс на третье место. Для этого берлинцам нужно выиграть дома у «Реала» и надеяться, что «Брага» проиграет «Наполи».
Лига чемпионов
5-й тур
«Брага» – «Унион» (Берлин) – 1:1
Голы: Госенс, 42 (0:1), Джало, 51 (1:1).
Удаление: Ньякате, 30 («Брага»).
События матча
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