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  4. Луческу отказался возглавить Динамо Бухарест. Он хочет в сборную Румынии
Румыния
29 ноября 2023, 18:58 | Обновлено 29 ноября 2023, 19:15
770
4

Луческу отказался возглавить Динамо Бухарест. Он хочет в сборную Румынии

78-летний специалист нацелен продолжать работать на высшем уровне

29 ноября 2023, 18:58 | Обновлено 29 ноября 2023, 19:15
770
4
Луческу отказался возглавить Динамо Бухарест. Он хочет в сборную Румынии
digisport.ro. Мирча Луческу

Экс-наставник «Динамо» и «Шахтера» Мирча Луческу после ухода с поста коуча киевской команды вернулся на родину и ведет консультации по вопросу нового места работы.

Опытный специалист отказался от возможности возглавить бухарестское «Динамо», с которым вел длительные переговоры, а накануне побывал на поединке команды против ФКСБ (0:1).

В настоящий момент «Динамо» занимает предпоследнее место в турнирной таблице румынской Лиги 1, и Луческу не пожелал браться за работу с таким коллективом.

Сообщается, что Луческу очень хочет принять национальную сборную Румынии, которая квалифицировалась для участия в финальной части Евро-2024. В настоящий момент опытный специалист ведет по этому поводу консультации с руководством Федерации футбола Румынии.

Напомним, Мирча Луческу работал главным тренером сборной Румынии на заре тренерской карьеры – с 1981 по 1986 годы. Специалист сумел вывести команду на Евро-1984, однако потерпел фиаско в попытках попасть в финальную стадию ЧМ-1986.

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Мирча Луческу Динамо Бухарест сборная Румынии по футболу чемпионат Румынии по футболу Федерация футбола Румынии
Источник Aksam
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fifa2020
Наглий циган) Збірна попала на Євро і він рішив, що хоче стати її тренером) А якби не вийшла - то відказався би) 
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AK.228
Куди тобі, старий 🐓 
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+1
Burevestnik
брехня
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