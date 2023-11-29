Луческу отказался возглавить Динамо Бухарест. Он хочет в сборную Румынии
78-летний специалист нацелен продолжать работать на высшем уровне
Экс-наставник «Динамо» и «Шахтера» Мирча Луческу после ухода с поста коуча киевской команды вернулся на родину и ведет консультации по вопросу нового места работы.
Опытный специалист отказался от возможности возглавить бухарестское «Динамо», с которым вел длительные переговоры, а накануне побывал на поединке команды против ФКСБ (0:1).
В настоящий момент «Динамо» занимает предпоследнее место в турнирной таблице румынской Лиги 1, и Луческу не пожелал браться за работу с таким коллективом.
Сообщается, что Луческу очень хочет принять национальную сборную Румынии, которая квалифицировалась для участия в финальной части Евро-2024. В настоящий момент опытный специалист ведет по этому поводу консультации с руководством Федерации футбола Румынии.
Напомним, Мирча Луческу работал главным тренером сборной Румынии на заре тренерской карьеры – с 1981 по 1986 годы. Специалист сумел вывести команду на Евро-1984, однако потерпел фиаско в попытках попасть в финальную стадию ЧМ-1986.
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