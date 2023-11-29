Луческу посетил матч «Динамо» (Бухарест) и прокомментировал слухи

Экс-наставник донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» Мирча Луческу посетил на родине матч национального чемпионата между бухарестским «Динамо» и ФКСБ (0:1), подогрев слухи о том, что в скором времени он может сменить в динамовском клубе нынешнего главного тренера Овидиу Бурке.

«Я не могу комментировать ситуацию в «Динамо». Я пришел на дерби, чтобы просто посмотреть матч, и неважно, кто был рядом со мной и о чем мы говорили. Если получу предложение? Не хочу сейчас комментировать», – приводит слова 78-летнего специалиста сайт iAMSPORT.

Напомним, что Мирча Луческу ушел в отставку с поста главного тренера киевского «Динамо» после поражения от «Шахтера» в 13-м туре УПЛ. На послематчевой пресс-конференции румынский специалист объявил о том, что также завершает свою тренерскую карьеру, но через пару дней опроверг свои же слова, отметив, что готов продолжать работать.