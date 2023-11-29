КОВАЛЬ: «Талисман Зари – черно-белый кот. А он выход всегда найдет»

И.о. главного тренера команды «Заря» Юрий Коваль поделился ожиданиями от следующего матча 5-го тура Лиги конференций против «Гента», который состоится 30 ноября в Бельгии:

– Ждем серьезного матча, потому что мы успели посмотреть не только игры в записи, но и посмотреть встречу «Гента» на стадионе против лидера чемпионата Бельгии. Игра очень понравилась. Был полный стадион, обе команды сражались с первой до последней минуты. К сожалению, из-за войны очень редко мы играем при полных трибунах или вообще с болельщиками. А если фаны и есть, то чаще они не поддерживают нашу команду.

На теории мы говорили игрокам, что Луганск был одним из самых посещаемых городов в Украине по верности болельщиков. Вспомнили, что наш талисман – черно-белый кот, а кот, как известно, выйдет из любой ситуации, как бы сложно ни было. Это символ Зари.

Понимаем, что игра будет очень важной. По составу, мобильности и опыту «Гент» – опытная команда, как в еврокубках, так и в чемпионате. Надеюсь, что ребята это понимают, и мы сможем сыграть прилично завтра.

– Завтрашний поединок по сути для нас решающий: мы либо остаемся в игре, либо прекращаем борьбу за выход в еврокубковую весну. Чего ждать? Будем ли мы рисковать или сыграем в прагматический футбол?

– Возможно, в игре против «Маккаби» мы, возможно, немного переоценили соперника. Надо было играть в более агрессивный футбол. Ждали ошибок соперника, не заставляли его ошибаться. Но «Гент» – это команда, которая будет создавать давление, в том числе и потому, что они играют дома. Уверен, что у нас будут шансы получить положительный результат.