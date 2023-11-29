ЧУРКО: «У Зари еще есть шанс выйти из группы, поэтому будем бороться»
Хавбек «Зари» поделился ожиданиями от матча ЛК против «Гента»
Хавбек луганской «Зари» Вячеслав Чурко принял участие в пресс-конференции в преддверии матча 5-го тура Лиги конференций против «Гента», который состоится 30 ноября в Бельгии:
– Завтра мы отдадим все силы, чтобы одержать победу. Нам некуда отступать. Надо показать свой максимум. Хотя, конечно, соперник нам будет противостоять очень серьезный, но все зависит именно от нас. У нас еще есть шанс выйти из группы, потому будем бороться.
«Гент» – лидер нашей группы. Это хорошая, сильная команда. Будет интересный футбол. Главное – верить в себя и своего партнера по команде.
– До зимней паузы еще два матча в еврокубках и две игры в чемпионате. Нам нужно улучшать собственное турнирное положение. В каком психологическом состоянии мы подходим к этим поединкам?
– Считаю, что мы восстановились после последнего поединка против «Маккаби». Как физически, так и психологически. Понимаем, насколько важные матчи ждут нас. Надо стараться брать максимум в последних играх этого года.
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