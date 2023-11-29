Лидер чемпионата Италии хочет летом подписать Артема Довбика

Миланский «Интер» всерьез рассматривает возможность трансфера украинского нападающего «Жироны» Артема Довбика летом 2024 года, сообщает испанское издание Fichajes.

«Нерадзурри» видят в 26-летнем форварде отличное усиление состава на следующий сезон чемпионата Италии. В то же время «Жирона» не сильно стремится отпускать своего лидера, что делает потенциальный трансфер очень сложным для итальянского гранда.

Сейчас «Интер» возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 32 очка в 13 турах чемпионата.

Артем Довбик в этом сезоне отметился 7 забитыми мячами и 5 голевыми передачами в 14 матчах за «Жирону». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро. Артем пропустил последний матч своей команды из-за несерьезной травмы.