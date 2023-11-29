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  4. Лидер чемпионата Италии хочет летом подписать Артема Довбика
Испания
29 ноября 2023, 13:11 |
2121
4

Лидер чемпионата Италии хочет летом подписать Артема Довбика

Но «Жирона» пока не намерена продавать своего лидера «Интеру»

29 ноября 2023, 13:11 |
2121
4
Лидер чемпионата Италии хочет летом подписать Артема Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine

Миланский «Интер» всерьез рассматривает возможность трансфера украинского нападающего «Жироны» Артема Довбика летом 2024 года, сообщает испанское издание Fichajes.

«Нерадзурри» видят в 26-летнем форварде отличное усиление состава на следующий сезон чемпионата Италии. В то же время «Жирона» не сильно стремится отпускать своего лидера, что делает потенциальный трансфер очень сложным для итальянского гранда.

Сейчас «Интер» возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 32 очка в 13 турах чемпионата.

Артем Довбик в этом сезоне отметился 7 забитыми мячами и 5 голевыми передачами в 14 матчах за «Жирону». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро. Артем пропустил последний матч своей команды из-за несерьезной травмы.

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Источник Fichajes.net
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Комментарии 4
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roman75zpr
Пусть Интер сначала деньги покажут )
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anacreon
Якось дуже швидко Довбик злетів і всі ці розмови. Щоб потім не було важко падати. Бо стухне запал Жирони, стане мало забивати і всі ці розмови припиняться. Треба дивитися, чи подужає такий темп Довбик і команда до кінця сезону. Якщо і до весни буде так багато забивати, то тоді можна казати про підвищення.
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