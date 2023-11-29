Лидер чемпионата Италии хочет летом подписать Артема Довбика
Но «Жирона» пока не намерена продавать своего лидера «Интеру»
Миланский «Интер» всерьез рассматривает возможность трансфера украинского нападающего «Жироны» Артема Довбика летом 2024 года, сообщает испанское издание Fichajes.
«Нерадзурри» видят в 26-летнем форварде отличное усиление состава на следующий сезон чемпионата Италии. В то же время «Жирона» не сильно стремится отпускать своего лидера, что делает потенциальный трансфер очень сложным для итальянского гранда.
Сейчас «Интер» возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 32 очка в 13 турах чемпионата.
Артем Довбик в этом сезоне отметился 7 забитыми мячами и 5 голевыми передачами в 14 матчах за «Жирону». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро. Артем пропустил последний матч своей команды из-за несерьезной травмы.
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