Абсолютно все познается в сравнении. «Шахтер», как и другие украинские команды, с началом полномасштабного рашистского вторжения в нашу страну растерял своих лучших легионеров. «Шахтер» украинизировался, и его «классовое превосходство» на уровне УПЛ нивелировалось.

В прошлом сезоне «Заря» и особенно «Днепр-1» имели не меньшие шансы, чем «Шахтер», стать чемпионами Украины. Однако «горняки» своего не упустили.

В нынешнем сезоне те же «днепряне» снова смотрятся, как минимум, не хуже «горняков». Но что-то мне подсказывает, что «оранжево-черные» снова возьмут свое. Прежде всего – за счет класса. Класс и опыт – эти две невидимые на первый взгляд вещи и определяют превосходство «горняков» в чемпионате страны.

Они же помогают дончанам и в Лиге чемпионов.

После повторной победы над «Антверпеном» донецкая команда официально гарантировала себе место в еврокубковом плей-офф. Осталось решить, в каком именно еврокубке – Лиге чемпионов или Лиге Европы.

Для того, чтобы продолжить выступления в чемпионской Лиге, команде Пушича в последнем туре нужно побеждать на выезде «Порту». Задача архисложная. И, если объективно, то шансов – минимум. Но чем черт не шутит.

Но об этой игре поговорим позже. Сейчас – о «домашнем» матче против «Антверпена». И общих впечатлениях на данный момент об игре команды в ЛЧ.

ФК Шахтер

Как мы и предполагали, игра против аутсайдера группы получилась непростой. Бельгийскому чемпиону терять абсолютно нечего, поэтому он мог себе позволить играть без оглядки на турнирную таблицу. У «горняков» такой роскоши не было.

Тем не менее, они благодаря стартовому натиску смогли открыть счет. И уже далее играли откровенно по ситуации.

И во втором поединке под руководством Пушича в ЛЧ его подопечных если и можно в чем-то упрекать, но отнюдь не в настрое и не в отсутствии мотивации. Прав ли «Шахтер», пригласив на должность главного тренера бывшего ассистента наставника «Фейеноорда», можно будет четко ответить в конце нынешнего сезона. Но то, то «Шахтер» был явно неправ с приглашением ван Леувена, и оперативно исправил ситуацию – однозначно.

Игра против «Антверпена» для чемпионов Украины не получилась такой эмоциональной и содержательной, как предыдущий поединок – против «Барселоны». Собственно, она и не могла таковой быть. Прежде всего, из-за статуса оппонента.

В данном случае именно «Шахтер» выступал в роли фаворита. Именно от «Шахтера» мы ждали подтверждения его амбиций. И оформления де-юре выхода в евровесну.

Полагаю, что «горняков» в определенном смысле сковывали турнирные задачи. Особенно боязнь совершить роковую ошибку. Поэтому матч против «красно-белых» – это, в первую очередь, игра на результат. А игра на результат редко бывает зрелищной и внятной.

Не скажу, что номинальные хозяева контролировали ход игры на протяжении всего поединка. Нет, такого не было. В некоторых эпизодах «горнякам» откровенно повезло. Собственно, как и антверпенцам. Но по факту это не меняет сути, ибо «Шахтер» не мытьем, так катаньем, но добился главного в этом поединке – победы. И эту победу нельзя не назвать закономерной.

Отдавая должное вразумительным и вполне уверенным действиям «горняков» в атаке, в то же время не могу не отметить их действия в обороне. Именно это звено – ахиллесова пята нынешнего «Шахтера». Но в данном случае оборона «Шахтера» сыграла на удивление надежно.

Да, были оплошности, но, опять-таки, если говорить в сравнении, то игру против «Антверпена» защита «Шахтера» может занести себе в актив. Вторая подряд игра «на ноль» в защите дорогого стоит.

ФК Шахтер

Собственно, все звенья «Шахтера» достойны лестной оценки. И за игру против «Антверпена», и в целом за три победы. «Шахтер», несмотря на все объективнее и субъективные проблемы, продолжает держать марку. Продолжает защищать и клубную честь, и реноме всего украинского футбола. Оказалось, что кроме «горняков», честь страны защищать банально некому.

А еще оказалось, что даже в таких сложных ситуациях можно находить выход из кажущегося безвыходного положения. Как было сказано выше, отток легионеров очень сказался и на внешнем, и на внутреннем «облике» донецкой команды. Однако клуб сумел найти возможность достойно выйти из ситуации.

Да, в этом случае можно утверждать о наличии несоизмеримого бюджета, однако другие наши полпреды в еврокубках нынешнего сезона или вовсе не тратились, или вообще провалили трансферную кампанию.

Клуб сумел найти возможность достойно выйти из ситуации и относительно заполняемости арены на «домашних» поединках. Понятно, что особо напрягаться не нужно, когда к тебе в гости едет сама «Барселона». Но вот собрать пятьдесят тысяч на матч против бельгийского «ноунейма» – это уровень.

И этот уровень для остальных наших команд, претендующих играть в групповых стадиях еврокубков – пока что недосягаем.

Вот так, по крупицам, по частям и отдельностям, и получился в целом успех «Шахтера» в нынешней Лиге чемпионов. И для воюющей страны этот успех сложно переоценить.