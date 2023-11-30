Турнирные таблицы ЛЧ. Уже известно 12 из 16 участников плей-офф

​29 ноября состоялись поединки 5-го тура Лиги чемпионов 2023/24.

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Голкипер Анатолий Трубин сыграл за Бенфику в матче с Интером и при счете 3:0 пропустил три мяча (3:3). Орлы будут бороться за третье место и переход в Лигу Европы. В матче с РБ Зальцбург в последнем туре Бенфику устроит только победа в два мяча или выше.

Вратарь мадридского Реала Андрей Лунин помог команде выиграть у Наполи (4:2). Мадридский клуб уверенно выиграл группу, одержав 5 побед в 5 матчах.

Украинец Александр Зинченко вышел в стартовом составе Арсенала на матч против Ланса (6:0) и был заменен в перерыве. Канониры получили путевку в 1/8 финала ЛЧ.

Досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов 12 команд:

Бавария, Арсенал, ПСВ, Реал Мадрид, Реал Сосьедад, Интер, Атлетико, Лацио, Боруссия Д, Ман Сити, РБ Лейпциг, Барселона.

Оставшиеся 4 путевки в 1/8 финала Лиги чемпионов будут разыграны в 6-м туре.

Лига чемпионов 2023/24

5-й тур, 29 ноября

19:45. Галатасарай – Манчестер Юнайтед – 3:3

19:45. Севилья – ПСВ – 2:3

– 2:3 22:00. Арсенал – Ланс – 6:0

– Ланс – 6:0 22:00. Бавария – Копенгаген – 0:0

22:00. Бенфика – Интер – 3:3

22:00. Брага – Унион Берлин – 1:1

22:00. Реал Мадрид – Наполи – 4:2

– Наполи – 4:2 22:00. Реал Сосьедад – РБ Зальцбург – 0:0

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