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Лига чемпионов
30 ноября 2023, 00:30 | Обновлено 30 ноября 2023, 00:57
482
1

Турнирные таблицы ЛЧ. Уже известно 12 из 16 участников плей-офф

Оставшиеся 4 путевки в 1/8 финала Лиги чемпионов будут разыграны в 6-м туре

30 ноября 2023, 00:30 | Обновлено 30 ноября 2023, 00:57
482
1
Турнирные таблицы ЛЧ. Уже известно 12 из 16 участников плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

​29 ноября состоялись поединки 5-го тура Лиги чемпионов 2023/24.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Голкипер Анатолий Трубин сыграл за Бенфику в матче с Интером и при счете 3:0 пропустил три мяча (3:3). Орлы будут бороться за третье место и переход в Лигу Европы. В матче с РБ Зальцбург в последнем туре Бенфику устроит только победа в два мяча или выше.

Вратарь мадридского Реала Андрей Лунин помог команде выиграть у Наполи (4:2). Мадридский клуб уверенно выиграл группу, одержав 5 побед в 5 матчах.

Украинец Александр Зинченко вышел в стартовом составе Арсенала на матч против Ланса (6:0) и был заменен в перерыве. Канониры получили путевку в 1/8 финала ЛЧ.

Досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов 12 команд:

  • Бавария, Арсенал, ПСВ, Реал Мадрид, Реал Сосьедад, Интер, Атлетико, Лацио, Боруссия Д, Ман Сити, РБ Лейпциг, Барселона.

Оставшиеся 4 путевки в 1/8 финала Лиги чемпионов будут разыграны в 6-м туре.

Лига чемпионов 2023/24

5-й тур, 29 ноября

  • 19:45. Галатасарай – Манчестер Юнайтед – 3:3
  • 19:45. Севилья – ПСВ – 2:3
  • 22:00. Арсенал – Ланс – 6:0
  • 22:00. Бавария – Копенгаген – 0:0
  • 22:00. Бенфика – Интер – 3:3
  • 22:00. Брага – Унион Берлин – 1:1
  • 22:00. Реал Мадрид – Наполи – 4:2
  • 22:00. Реал Сосьедад – РБ Зальцбург – 0:0

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Sheva19
Самая интересная ситуация в группе F.Надеюсь Трубин поможет Бенфике вылетит с Еврокубков а Бавария выгоняет англичан с еврокубков 
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